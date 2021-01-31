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“الماتادور” يحصد برونز مونديال اليد على حساب فرنسا

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“الماتادور” يحصد برونز مونديال اليد على حساب فرنسا

“الماتادور” يحصد برونز مونديال اليد على حساب فرنسا
http://almnatiq.net/?p=945404

حقق المنتخب الإسباني برونزية بطولة العالم لكرة اليد المقامة في مصر، يوم الأحد، بفوزه على نظيره الفرنسي 35-29 في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

وضمنت إسبانيا مكاناً لها في منصة التتويج، بحصدها البرونزية الثانية في رابع مشاركة لها في تاريخها بعد العام 2011 في السويد.

وسيطر منتخب “لا روخا”، بطل العالم عامي 2005 و2013، على المباراة منذ البداية، وتقدم 4-0 في الدقائق الخمس الأولى، قبل أن يستعيد المنتخب الفرنسي توازنه ويسجل أول أهدافه مع الدقيقة السادسة.

لكن تألق حارس المرمى الإسباني رودريغو كوراليس رودال الذي تصدى لعشر تصويبات، منحت الماتادور فرصة حسم الشوط الأول بنتيجة 16-13.

وفي الشوط الثاني، واصل المنتخب الإسباني تفوقه، وسط محاولات من “الديوك” للعودة بالمباراة، لكن من دون أي نتيجة.

واختير رودال أفضل لاعب في المباراة، لمساهمته في منح منتخب بلاده مركزاً على منصة التتويج، إلى جانب البطل والوصيف اللذين تحدد هويتهما في وقت لاحق حين تتواجه الدنمارك حاملة اللقب مع السويد.

وتوج المنتخب الدنماركي بكأس العالم لكرة اليد “مصر 2021” بعد تغلبه على نظيره السويدي في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد في نهائي المونديال.

وحسم المنتخب الدنماركي حامل اللقب المباراة النهائية لمصلحته بفارق هدفين بنتيجة 26-24.

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