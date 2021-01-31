الأمين العام للأمم المتحدة يشدد على الحاجة إلى حملة تطعيم عالمية ضد كورونا

المناطق - واس

أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أنه تم تقديم أكثر من 70 مليون جرعة لقاح لفيروس كوفيد-19 حول العالم.

وأوضح غوتيريش في تصريح له اليوم، أن قرابة 20000 من هذه التطعيمات كانت في القارة الأفريقية، مؤكداً أن فجوة المناعة العالمية تعرض الجميع للخطر.

وشدد الأمين العام للأمم المتحدة غوتيريش، على الحاجة إلى حملة تطعيم عالمية تصل إلى الجميع في كل مكان.