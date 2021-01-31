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أمير منطقة جازان يشدد على متابعة تنفيذ الاجراءات الاحترازية والوقائية وتفعيل تطبيق”توكلنا” وفرض العقوبات للمخالفين
http://almnatiq.net/?p=945410
المناطق - فضة عطيف

وجه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، وبمتابعة سمو نائب أمير المنطقة ، بتعزيز كافة الإجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ، تماشياً مع توجيهات ولاة الأمر -حفظهم الله -الوقائية وتنفيذا للبرتوكولات الصحية بالتنسيق مع مركز القيادة والتحكم بالمنطقة .
وأكد سمو أمير منطقة جازان على ضرورة التزام كافة منسوبي إمارة المنطقة والمحافظات والمراكز التابعة لها وكافة الجهات الحكومية بالمنطقة ، بالتدابير الوقائية والاجراءات الاحترازية خلال الحضور الى مقار العمل والتقيد التام بارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي وعدم المصافحة إطلاقاً والحرص على غسل وتعقيم اليدين .
وبين سمو أمير منـطقـة جازان ، إلى أهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية , وتطبيق البروتوكولات الوقائية على كافة الأصعدة حفاظاً على سلامة المواطنين والمقيمين .

وشدد سموه ، على ضرورة تفعيل تطبيق “توكلنا”، والتقيد بالتعليمات الصحية في الأماكن العامة والمقرات الحكومية والمجمعات التجارية والأسواق والمطاعم والمقاهي كافة، للحد من دخول المصابين والمخالطين إلى المنشآت، وتطبيق الأنظمة على كل مخالف، والرفع بشكل مستمر ودوري عن الجهود التي تتم لتطبيق الإجراءات.

وأكد سمو أمير المنطقة وبمتابعة سمو نائبه ، على التقيد بالتعليمات الصحية والتشديد على أهمية الوقاية من هذا الوباء وعدم تفشيه في بلادنا الغالية وذلك بالالتزام بالإجراءات والتدابير الوقائية وفرض العقوبات والغرامات في حال عدم التقيد بذلك.
واشار توجيه سموه ، الى فرض الغرامات داخل ديوان الإمارة والمحافظات والمراكز والجهات الحكومية والأماكن العامة والمجمعات والمواقع التجارية وفقاً للأحكام والعقوبات المقررة بحق مخالفي الإجراءات والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة جائحة كورونا .
سائلاً المولى -عز وجل- أن يحفظ هذه البلاد الجميع من كل سوء ومكروه.

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