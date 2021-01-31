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التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب يقيم ندوة عن دور البنك الإسلامي في دعم التنمية والسلام

التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب يقيم ندوة عن دور البنك الإسلامي في دعم التنمية والسلام

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التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب يقيم ندوة عن دور البنك الإسلامي في دعم التنمية والسلام

التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب يقيم ندوة عن دور البنك الإسلامي في دعم التنمية والسلام
http://almnatiq.net/?p=945413
المناطق - واس

أقام التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب في مقره بمدينة الرياض اليوم، ندوة بعنوان (دور البنك الإسلامي للتنمية في دعم التنمية والسلام في الدول الأعضاء التي تعاني من الهشاشة وعدم الاستقرار)، قدمها معالي رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنميةالدكتور بندر بن محمد حجار، بحضور الأمين العام للتحالف المكلف اللواء الطيار الركن محمد بن سعيد المغيدي، وممثلي الدول الأعضاء ومنسوبيّ التحالف.
وأوضح الدكتور الحجار أن تحقيق التنمية والاستقرار ومكافحة الإرهاب، كلها قضايا مترابطة تقوم بها مؤسسات مختلفة على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، وأعمالها تكمل بعضها البعض، وهدفها النهائي هو توفير الحياة الكريمة للإنسان ليسهم بشكل إيجابي في بناء مستقبله ومستقبل مجتمعه ودولته.
وأكدت المحاضرة أهمية نهج الشراكة الذي يتبعه البنك الإسلامي للتنمية لمعالجة قضايا الهشاشة والصمود يستند أساساً إلى المبادئ الإسلامية التي تدعم القيم والتعاون المشترك لتعزيز التنمية والسلام والاستقرار وتوفير سُبل العيش الكريم للجميع.
من جانبه أكد اللواء المغيدي على أن العمل التكاملي للمنظمات الإسلامية بشتى مجالاتها، هدفه الأسمى هو تحقيق الأمن والاستقرار في العالم الإسلامي، وتحقيق تنمية مستدامة في بيئة متوازنة لا ينتابها الإرهاب ونابذةً للعنف والتطرف.

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