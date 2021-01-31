جراحة ناجحة لفريق طبي بمستشفى الملك عبدالله تنقذ شاب ثلاثيني من شلل رباعي

المناطق - عسير

تمكن فريق طبي بـ مستشفى الملك عبدالله ببيشة من إنقاذ حياة شاب ثلاثيني من شلل رباعي مؤكد، وذلك بإجراء “عملية جراحية ” للعمود الفقري بعد تعرضه لحادث مروري.

وكان المصاب قد تحول من احد المستشفيات الطرفية إلى طوارئ مستشفى الملك عبدالله إثر تعرضه لحادث مروري ، أدى لحدوث ضعف شديد في حركة الأطراف وألم شديد في الرقبة. وبعد إجراء الفحوصات الطبية والأشعة التشخيصية أظهرت تعرضه لعدة كسور متحركة في العمود الفقري ادت لإصابته لخروج بعض الفقرات من مكانها الطبيعي ، حيث قام الفريق الطبي المختص بقيادة الدكتور /صالح عبدالرحمن ال خبتي استشاري جراحه العمود الفقري ،والدكتور أولولو أكينبو ،بالاضافه للدكتور /أحمد عجور ، بإجراء عملية جراحية لإزالة الضغط على الحبل الشوكي وتثبيت الفقرات وإرجاعها لوضعها الطبيعي وتثبيتها بقفص فقاري عنقي وشريحة مسامير أمامية للفقرات للعنقية.

وبفضل من الله يتمتع المريض بصحة جيدة بعد خروجه من المستشفى واستكمال العلاج الطبيعي والمتابعة في العيادات بالمستشفى.