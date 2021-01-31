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أكثر من 300 ألف مستفيد من خدمات مراكز الرعاية الصحية الأولية في القطاع الصحي الجنوبي بجازان

أكثر من 300 ألف مستفيد من خدمات مراكز الرعاية الصحية الأولية في القطاع الصحي الجنوبي بجازان

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أكثر من 300 ألف مستفيد من خدمات مراكز الرعاية الصحية الأولية في القطاع الصحي الجنوبي بجازان

أكثر من 300 ألف مستفيد من خدمات مراكز الرعاية الصحية الأولية في القطاع الصحي الجنوبي بجازان
http://almnatiq.net/?p=945425
المناطق - فضه عطيف

قالت صحة جازان أن عدد المستفيدين من من خدمات مراكز الرعاية الصحية الأولية التابعة للقطاع الصحي الجنوبي بجازان ، بلغ 300211 مستفيد وذلك خلال العام 2020م .

لافتةً أن هذه المراكز تُقدم خدماتها من خلال عيادات التطعيم والأطفال والأسنان والحوامل والضماد وعيادات الطب العام، وذلك عبر 38 مركز صحي تابع للقطاع الصحي الجنوبي إدارياً.

وفي نفس السياق حدّد القطاع الصحي الجنوبي عدداً من المراكز الصحية للمناوبة، وذلك لتسهيل وصول خدمات الرعاية الصحية العاجلة إلى المراجعين وتقديم الخدمات العلاجية لحالات إرتفاع درجات الحرارة وأعراض البرد والزكام وأمراض الربو، وتشمل هذه المراكز الصحية ” أحد المسارحة وخبت الخارش والموسم”

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