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الأهلي يتعادل مع الباطن ضمن منافسات الجولة الـ 16 من الدوري

الأهلي يتعادل مع الباطن ضمن منافسات الجولة الـ 16 من الدوري
http://almnatiq.net/?p=945428
المناطق - واس

تعادل فريق الأهلي مع ضيفه فريق الباطن في المباراة التى جمعت بين الفريقين مساء اليوم على الملعب الرديف لمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة بنتيجة 2-2، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ 16 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين .
سجل هدفي الأهلي اللاعب معتز هوساوي عند الدقيقة 11 وأضاف زميله سلمان المؤشر الهدف الثاني عند الدقيقة 28 فيما سجل هدفي الباطن اللاعب صالح آل عباس عند الدقيقتين 16 و43 .
وبهذه النتيجة رفع الأهلي نقاطه لـ 30 نقطة محتلًا المركز الثالث، بينما ارتفع رصيد الوحدة إلى 17 نقطة في المركز الثالث عشر في سُلّم الترتيب .

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