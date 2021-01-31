صلاح يتألق ويقود ليفربول لعبور محطة وست هام

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http://almnatiq.net/?p=945431
المناطق - وكالات

وضع النجم المصري محمد صلاح حدا لصيامه عن التهديف في البريميرليغ بطريقة رائعة بتسجيله هدفين ليفوز ليفربول حامل اللقب 3-1 على مضيفه وست هام يونايتد يوم الأحد.

ودبت الحياة في ليفربول بعد شوط أول خال من أي أحداث أمام المرمى باستاد لندن، وسجل صلاح هدفين بطريقة رائعة ليمنح النقاط الثلاث لفريقه.

وانطلق المهاجم المصري إلى قلب الملعب ليسدد بقدمه اليسرى في المرمى بعد 57 دقيقة – وهو هدفه الأول في الدوري منذ 19 ديسمبر- وضاعف النتيجة بإنهاء رائع لهجمة مرتدة في الدقيقة 68.

وصنع البديل روبرتو فيرمينو الهدف الثالث الذي سجله جيني فينالدم في الدقيقة 84 قبل أن يقلص كريج دوسون الفارق لصالح وستهام بعد ثلاث دقائق لاحقة.

وفي مباراة آخرى، أحرز المدرب الألماني توماس توخل فوزه الأول مع تشلسي بعد حلوله بدلاً من المدرب فرانك لامبارد، على حساب ضيفه بيرنلي 2-صفر في الدوري المحلي.

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