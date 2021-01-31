في كل بيت مسعف مبادرة لهلال تبوك

المناطق- تبوك- منى الريس:

نفذ فرع هيئة الهلال الاحمر بمنطقة تبوك بالتعاون مع الشئون الصحية بالمنطقة ممثلة بمركز صحي الورود مبادرة (في كل بيت مسعف) وذلك بتقديم اساسيات الاسعافات الاولية عبر الأون لاين ويأتي ذلك من ضمن المحاضرات التوعوية التي تقدمها إدارة التدريب بالمنطقة اذ بلغ عدد المستفيدين خلال يومين اكثر من (٧٠) مستفيد من سكان الحي

واوضح المتحدث بهيئة الهلال الأحمر بمنطقة تبوك أن الهيئة تحرص على نشر مثل هذه المحاضرات مؤكداً امكانية الاستفادة من البرامج التوعوية وكذلك الدورات التدريبة عبر رابط التسجيل التالي

https://training.srca.org.sa/#!/Registration