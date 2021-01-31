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جمعية البر الخيرية بمركز الخريبة تعقد اجتماعها للجمعية العمومية

جمعية البر الخيرية بمركز الخريبة تعقد اجتماعها للجمعية العمومية
http://almnatiq.net/?p=945437
المناطق- تبوك:

عقدت جمعية البر الخيرية بمركز الخريبة الاجتماع السنوي لأعضاء الجمعية العمومية عن بُعد وممثل فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتبوك عبدالحكيم الرشيدي ومن الجمعية رئيس مجلس إدارة الجمعية عبيد سليمان الرقابي عن بعد عبر تطبيق teams .
ومن جانبه أوضح ” الرقابي ” رئيس مجلس إدارة الجمعية أن الاجتماع تضمن على مناقشة سير أعمال الجمعية ومناقشة الميزانية للعام الماضي 2020 وذلك لتحقيق الاستدامة المالية للجمعية لعام 2021
ثم قدم “الرقابي” شرحاً تفصيلياً لمصروفات وإيرادات الجمعية خلال عام 2020.

وفي الختام قدم رئيس مجلس الإدارة شكره وتقديره لأعضاء مجلس الإدارة على جهودهم ولأعضاء الجمعية العمومية متابعتهم واهتمامهم، مؤكدًا بأن الجمعية تسعى إلى تحقيق رؤيتها ورسالتها من خلال تقديم مبادراتها المتنوعة وتنفيذها لكافة مستفيديها .

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