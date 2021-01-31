احدث الأخبار

الأمير تركي بن طلال يشدد على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من كورونا
أبرز المواد
 تقرير: ميلانيا تخطط للانفصال عن ترامب قبل خسارته ملايين الدولارات
أبرز المواد
 عاصفة ثلجية قوية تضرب واشنطن وتحذيرات في نيويورك
أبرز المواد
 جمعية البر الخيرية بمركز الخريبة تعقد اجتماعها للجمعية العمومية
منطقة تبوك
 في كل بيت مسعف مبادرة لهلال تبوك
منطقة تبوك
 صلاح يتألق ويقود ليفربول لعبور محطة وست هام
أبرز المواد
 الأهلي يتعادل مع الباطن ضمن منافسات الجولة الـ 16 من الدوري
أبرز المواد
 أكثر من 300 ألف مستفيد من خدمات مراكز الرعاية الصحية الأولية في القطاع الصحي الجنوبي بجازان
منطقة جازان
 “الحقيل” يوجِّه الأمانات والبلديات بتكثيف أعمال الرقابة للحد من انتشار فيروس كورونا
أبرز المواد
 جراحة ناجحة لفريق طبي بمستشفى الملك عبدالله تنقذ شاب ثلاثيني من شلل رباعي
منطقة عسير
 التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب يقيم ندوة عن دور البنك الإسلامي في دعم التنمية والسلام
أبرز المواد
 أمير منطقة جازان يشدد على متابعة تنفيذ الاجراءات الاحترازية والوقائية وتفعيل تطبيق”توكلنا” وفرض العقوبات للمخالفين
منطقة جازان
الأمير تركي بن طلال يشدد على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من كورونا

الأمير تركي بن طلال يشدد على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من كورونا

أبرز المواد
تقرير: ميلانيا تخطط للانفصال عن ترامب قبل خسارته ملايين الدولارات

تقرير: ميلانيا تخطط للانفصال عن ترامب قبل خسارته ملايين الدولارات

أبرز المواد
عاصفة ثلجية قوية تضرب واشنطن وتحذيرات في نيويورك

عاصفة ثلجية قوية تضرب واشنطن وتحذيرات في نيويورك

أبرز المواد
جمعية البر الخيرية بمركز الخريبة تعقد اجتماعها للجمعية العمومية

جمعية البر الخيرية بمركز الخريبة تعقد اجتماعها للجمعية العمومية

منطقة تبوك

الأمير تركي بن طلال يشدد على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من كورونا

الأمير تركي بن طلال يشدد على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من كورونا
http://almnatiq.net/?p=945446

شدد الأمير تركي بن طلال أمير منطقة عسير، على ضرورة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي اتخذتها الجهات المختصة لمنع تفشي فيروس كورونا والحد من انتشاره بين أفراد المجتمع.
وأكد الأمير تركي بن طلال على كافة الجهات الحكومية والمؤسسات الأهلية في المنطقة، بضرورة التقيد بتطبيق البروتوكولات التي حددتها وزارة الصحة وعدم التهاون بها من لبس قناع الوجه والتعقيم المستمر وتجنب الازدحام، والتقيد بالمسافات المكانية وأعداد التجمعات، لافتًا إلى أن ذلك يأتي انطلاقًا من حرص القيادة الرشيدة في الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين على أراضيها من خطر انتشار ذلك الفيروس.

ووجه أمير منطقة عسير الجهات ذات العلاقة بمتابعة تطبيق الإجراءات وضرورة رصد مخالفات عدم الالتزام وتطبيق التعليمات المتعلقة بالتجمعات والأماكن المزدحمة بتحديد العدد بالإضافة إلى تكثيف الحملات التوعوية المعنية بالبروتوكولات الوقائية، إلى جانب عدم السماح بدخول المنشآت الحكومية أو التجارية إلا من خلال استخدام تطبيق “توكلنا”.

ويعتبر تطبيق “توكلنا” من أحد الإجراءات التي اتبعتها المملكة خلال فترة انتشار الفيروس وفرض حظر التجول حيث قامت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا” بإطلاق تطبيق “توكلنا”، وذلك لمساندة الجهود الحكومية لمواجهة فيروس كورونا، وذلك لمنسوبي القطاعات الحكومية، ومنسوبي القطاع الخاص، بالإضافة إلى الأفراد، بالتعاون مع وزارة الصحة وعدد من الجهات الحكومية خلال فترة المنع المفروضة، مما ساعد في الحد من انتشار فيروس كورونا في المملكة.

كما أطلق التطبيق عِدّة خدمات جديدة مهمة تساهم في تحقيق العودة الآمنة، أبرزها توضيح الحالة الصحية لمستخدم التطبيق من خلال الأكواد المُلوَّنة بأعلى درجات الأمان والخصوصيَّة، كما أتاح تطبيق “توكلنا” الإبلاغ عن الأفراد والتجمعات المخالفة للإجراءات الاحترازية المعمول بها.

روابط ذات صلة

تقرير: ميلانيا تخطط للانفصال عن ترامب قبل خسارته ملايين الدولارات

تقرير: ميلانيا تخطط للانفصال عن ترامب قبل خسارته ملايين الدولارات
عاصفة ثلجية قوية تضرب واشنطن وتحذيرات في نيويورك

عاصفة ثلجية قوية تضرب واشنطن وتحذيرات في نيويورك
صلاح يتألق ويقود ليفربول لعبور محطة وست هام

صلاح يتألق ويقود ليفربول لعبور محطة وست هام

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*