التشكيليان رائد الأحمري ونورة الزهراني يتألقان في “سدم” بالرياض

الرياض - سميره القرشي

افتتح الفنان التشكيلي علي الرزيزا اليوم المعرض التشكيلي “سدم” بمركز نايلا الفني في مدينة الرياض، حيث يعتبر المعرض التشكيلي الأول للفنان ” رائد الأحمري والفنانة نورة الزهراني والذي يحمل عنوان (سدم)، حيث بدأ العرض بشرح مفصل لكلمة “سدم” وسبب اختيار الإسم، والذي جاء إسقاط لمخزون من زوايا شتى تختزلها الروح ومنطق الفنان ومعتقده من باب الولاءات والأمنية، تلى ذلك السيرة الذاتية للفنانين؛ بحضور عدد من المسؤولين بالعاصمة الرياض والمهتمين بالفن والثقافة.

وتجول الضيوف في أرجاء المعرض الذي يستمر لمدة خمسة أيام؛ وشاهدوا الأعمال الفنية التي تنوعت بين عدد من المدارس الفنية الحديثة، ببصمة سعودية ميزت اسلوب “الأحمري” و “الزهراني”.

وأبدى الفنان الرزيزاء والزوار إعجابهم بما شاهدوه من أعمال فنية تبرز إبداعات فنية كبيرة، مبينين أنه بالرغم من جائحة كورونا الا ان النشاطات الفنية لم تتوقف، وأن الساحة الفنية تشهد حراكاً فنياً راقياً؛ مما يعكس حرص القيادة السعودية على الفن السعودي وإثراء المشهد الفني بالمملكة العربية السعودية من خلال دعم التشكيليين السعوديين الشباب، وتمنوا التوفيق للفنان رائد الأحمري والفنانة نورة الزهراني كما قاموا بإلتقاط الصور مع الضيوف .

من جانب آخر عبر الاحمري عن فرحته الغامرة بهذا الإنجاز، مؤكدًا أن افتتاح المعرض في الرياض خطوة مُهمة لكل فنان لما لها من تميز خاص في مجال الفن التشكيلي، مشيراً إلى أنه سيتم نقل المعرض إلى محافظة الطائف للاحتفال بهذا الإنجاز بين الأهل والأصدقاء.