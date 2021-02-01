احدث الأخبار

الولايات المتحدة تسجل 141559 إصابة جديدة بكورونا
منوعات
 600 ألف عينة مفحوصة لكورونا من خلال “وقاية”.. إحدى مبادرات برنامج التحول الوطني
منوعات
 وزير العدل يبحث مع مدير السجون تعزيز مجالات العمل وسرعة الإنجاز
أبرز المواد
 “التجارة” تضبط 417 مخالفة تطبيق الإجراءات الاحترازية خلال أسبوع
أبرز المواد
 التشكيليان رائد الأحمري ونورة الزهراني يتألقان في “سدم” بالرياض
أبرز المواد
 “التقاعد”: 83 مليار ريال نفقات 2020 على 731 ألف متقاعد و 525 ألف مستفيد
أبرز المواد
 الرئيس الأمريكي يدعو الكونغرس إلى تمرير خطة الإنقاذ للعاطلين بسبب كورونا
أبرز المواد
 أخيرا.. فريق منظمة الصحة العالمية يصل “سوق ووهان”
أبرز المواد
 الأمير تركي بن طلال يشدد على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من كورونا
أبرز المواد
 تقرير: ميلانيا تخطط للانفصال عن ترامب قبل خسارته ملايين الدولارات
أبرز المواد
 عاصفة ثلجية قوية تضرب واشنطن وتحذيرات في نيويورك
أبرز المواد
 جمعية البر الخيرية بمركز الخريبة تعقد اجتماعها للجمعية العمومية
منطقة تبوك
الولايات المتحدة تسجل 141559 إصابة جديدة بكورونا

الولايات المتحدة تسجل 141559 إصابة جديدة بكورونا

منوعات
600 ألف عينة مفحوصة لكورونا من خلال “وقاية”.. إحدى مبادرات برنامج التحول الوطني

600 ألف عينة مفحوصة لكورونا من خلال “وقاية”.. إحدى مبادرات برنامج التحول الوطني

منوعات
وزير العدل يبحث مع مدير السجون تعزيز مجالات العمل وسرعة الإنجاز

وزير العدل يبحث مع مدير السجون تعزيز مجالات العمل وسرعة الإنجاز

أبرز المواد
“التجارة” تضبط 417 مخالفة تطبيق الإجراءات الاحترازية خلال أسبوع

“التجارة” تضبط 417 مخالفة تطبيق الإجراءات الاحترازية خلال أسبوع

أبرز المواد

وزير العدل يبحث مع مدير السجون تعزيز مجالات العمل وسرعة الإنجاز

وزير العدل يبحث مع مدير السجون تعزيز مجالات العمل وسرعة الإنجاز
http://almnatiq.net/?p=945459

التقى معالي وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني اليوم, بالمدير العام للسجون المكلف اللواء ماجد بن بندر الدويش والوفد المرافق له.
وأشاد بالشراكة المميزة بين وزارة العدل والمديرية العامة للسجون، التي أسهمت في سرعة إنجاز قضايا السجناء وتعاملاتهم بالجودة والدقة المطلوبة، لاسيما خدمة المحاكمات عن بعد، التي جرى التوسع فيها لتشمل غالبية السجون والمحاكم, بما يحقق أعلى الضمانات والغايات المرجوة من هذه الخدمة.
من جهته قال اللواء الدويش: إن التكامل الرقمي بين وزارة العدل والمديرية العامة للسجون أثمر تحولًا رقميًا في الخدمات المشتركة أسهم في رفع جودة الخدمات وزيادة نسبة رضا المستفيدين.
وتناول اللقاء تعزيز مجالات العمل بين الجانبين، ووجه وزير العدل بتشكيل فريق عمل مشترك يتولى تعزيز التكامل بين المديرية العامة للسجون والوزارة بما يرفع من كفاءة الأداء وسرعة الإنجاز.

روابط ذات صلة

الولايات المتحدة تسجل 141559 إصابة جديدة بكورونا

الولايات المتحدة تسجل 141559 إصابة جديدة بكورونا
600 ألف عينة مفحوصة لكورونا من خلال “وقاية”.. إحدى مبادرات برنامج التحول الوطني

600 ألف عينة مفحوصة لكورونا من خلال “وقاية”.. إحدى مبادرات برنامج التحول الوطني
“التجارة” تضبط 417 مخالفة تطبيق الإجراءات الاحترازية خلال أسبوع

“التجارة” تضبط 417 مخالفة تطبيق الإجراءات الاحترازية خلال أسبوع

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*