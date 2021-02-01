الولايات المتحدة تسجل 141559 إصابة جديدة بكورونا

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية 141,559 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و 2,884 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم، إلى بلوغ إجمالي الإصابات بالفيروس 25,921,703 إصابات، فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات في البلاد 438,035 حالةً.