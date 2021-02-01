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“بودكاست متمم” يناقش رحلة التحوّل الرقمي في رؤية 2030

“بودكاست متمم” يناقش رحلة التحوّل الرقمي في رؤية 2030

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“بودكاست متمم” يناقش رحلة التحوّل الرقمي في رؤية 2030

“بودكاست متمم” يناقش رحلة التحوّل الرقمي في رؤية 2030
http://almnatiq.net/?p=945478

ناقش برنامج “بودكاست متمم”، أحد البرامج والأنشطة التي ينفذها مركز التواصل والمعرفة المالية “متمم”، رحلة التحول الرقمي في إطار تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030،وذلك في حلقة جديدة نشرها المركز اليوم.
واستضافت الحلقة الرئيس التنفيذي لوحدة التحول الرقمي المهندس محمد الشعلان، الذي تحدث عن إنشاء وحدة التحول الرقمي وأبرز مستهدفاتها وإسهاماتها في تعزيز التجارة الإلكترونية، ودورها في تنفيذ خطة التعليم عن بُعد خلال جائحة فيروس كورونا.
وتناولت الحلقة مفهوم الاقتصاد الرقمي وأهمية تعزيزه للتنمية الاقتصادية التي تشهدها المملكة، بالإضافة لأبرز أدوات التقنيات المالية وأثرها على تطوير القطاع المالي في المملكة.
يُذكر أن البرنامج يندرج ضمن سلسلة من الأنشطة واللقاءات التي ينظمها “مركز التواصل والمعرفة المالية”؛ لإثراء المعرفة والثقافة المالية، بما يتوافق مع رؤية شركاء المنظومة المالية، ويركز البرنامج في موسمه الأول على برامج ومبادرات رؤية المملكة 2030.

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