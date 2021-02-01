وزير الصحة يحذر من الموجة الثانية لكورونا: الأمر خطير وقد نضطر إلى إجراءات مشددة

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حذر وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، اليوم الأحد، من خطورة الموجة الثانية لجائحة كورونا المستجد، مؤكدًا أن المملكة ليست ببعيدة عما يجري في الدول الأخرى، ملوحًا بالاضطرار لاتخاذ إجراءات أكثر تشددًا لحماية المجتمع.

وقال الوزير، في مقطع فيديو: نلاحظ أن كثيرًا من دول العالم تعيش الموجة الثانية من الجائحة، وبشكل أكبر من الأولى، ونحن (المملكة) لسنا بمنأى من ذلك، لذا يجب علينا التعامل مع هذا الفيروس بكل جدية وعدم التهاون في اتخاذ كل الاحترازات التي تكفل مواجهته والتصدي له.

وأضاف: للأسف.. رصدنا خلال الأيام الماضية زيادة ملحوظة وارتفاعًا مستمرًا في أعداد الإصابات، ومن أهم أسباب ذلك، التجمعات بأنواعها والتراخي في تطبيق التدابير الوقائية، وهذا أمر خطير ولا نرغب في حدوث تفشيات مرة أخرى.

وتابع: إن الالتزام والتعاون من الجميع يساهم في دعم الجهود التي نقوم بها في كل قطاعات الدولة للتصدي لهذه الجائحة، وبلا شك فإن عدم الالتزام سوف يجعلنا نضطر إلى اتخاذ إجراءات احترازية لحماية المجتمع.. أرجو من الجميع المحافظة على المكتسبات التي تحققت في التصدي للجائحة.

وواصل الوزير: نحن في المملكة لسنا بعيدين عما يحدث في الدول الأخرى، وقد يحدث لدينا مثلما حدث هناك من تفشي للفيروس وانهيار للمنظومة الصحية وعدم توافر خدماتها، أصارحكم القول، إن هذه الفترة صعبة جدًا ويتحتم علينا جميعًا أن نتعامل بجدية مع مستجدات الجائحة، وأن نحرص على الالتزام بالإجراءات الاحترازية، خاصة لبس الكمامة، والتباعد الاجتماعي، ونظافة اليدين وعدم المصافحة.