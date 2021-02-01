توجيهات من «التعليم» بشأن صرف مبالغ «تكافل» للفصل الثاني

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كشفت مصادر «عاجل»، أن موسسة تكافل أودعت المبالغ المخصصة للطلاب والطالبات المشمولين بالإعانة للفصل الدراسي الثاني لهذا العام في حسابات المدارس، حسب الخطة السنوية للمؤسسة.

وأوضحت مصادر «عاجل»، أن وزارة التعليم طالبت قادة وقائدات المدارس الحكومية «بنين – بنات» وأعضاء لجنة تكافل بالمدرسة كافة، بسرعة سحب المبالغ وتسليم الإعانات لمستحقيها في موعد أقصاه الخميس 15/6/1442هـ، وتوثيق تسليم الإعانات على الموقع الإلكتروني وفق الآلية المعتمدة، في موعد أقصاه الخميس 29/6/1442هـ.

كما طالبت وزارة التعليم، بسحب المبالغ من صرافات البنك المرجعي لبطاقة الصراف «مصرف الراجحي» وتحت مسؤولية قائد أو قائدة المدرسة، مع أهمية حفظ بطاقة الصراف في مكان آمن بالمدرسة، بحسب مصادر «عاجل».

وشددت على ضرورة تحديث بيانات وأرقام جوالات مسؤول أو مسؤولة الحساب وأعضاء لجنة تكافل على النظام الإلكتروني.

وأكدت أهمية استيفاء ملف التوثيق الورقي من قبل لجنة تكافل بالمدرسة كمرجع لمتابعة العمل من قبل مشرفي ومشرفات تكافل والجهات المختصة بالمراقبة والمتابعة، بحسب المصادر.