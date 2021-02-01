بدء تطبيق العقد الموحّد لجميع شركات التأمين ومقدّمي الرعاية الصحية

بدء تطبيق العقد الموحّد لجميع شركات التأمين ومقدّمي الرعاية الصحية

أبرز المواد
224504 حالة وفاة بكورونا في البرازيل

224504 حالة وفاة بكورونا في البرازيل

أبرز المواد
«الزكاة والدخل» تطالب المنشآت بسرعة تقديم الإقرارات الضريبية

«الزكاة والدخل» تطالب المنشآت بسرعة تقديم الإقرارات الضريبية

أبرز المواد
توجيهات من «التعليم» بشأن صرف مبالغ «تكافل» للفصل الثاني

توجيهات من «التعليم» بشأن صرف مبالغ «تكافل» للفصل الثاني

أبرز المواد

بدء تطبيق العقد الموحّد لجميع شركات التأمين ومقدّمي الرعاية الصحية

بدء تطبيق العقد الموحّد لجميع شركات التأمين ومقدّمي الرعاية الصحية
http://almnatiq.net/?p=945510
لمناطق_ الرياض

يبدأ مجلس الضمان الصحي التعاوني، اعتباراً من اليوم الإثنين، تطبيق العقد الموحّد على جميع العقود الجديدة أو المجّددة بين شركات التأمين الصحي ومقدمي خدمات الرعاية الصحية في القطاع الخاص المعتمدين.

وكانت قد نشرت الأمانة العامة لمجلس الضمان الصحي التعاوني، تعميماً ببدء تطبيق العقد الموحّد اعتباراً من تاريخ 1 / 2 / 2021م.

وبيّنت أنه يهدف إلى تنظيم العلاقة التعاقدية بين شركات التأمين ومقدمي الخدمة وحماية حقوقهم بما يتوافق مع لوائح وأنظمة المجلس.

وكان قد أكّد المتحدث الرسمي لمجلس الضمان الصحي التعاوني المدير التنفيذي للتمكين والاشراف الأخصائي عثمان القصبي، أهمية العقد الموحّد لتنظيم العلاقة التعاقدية في قطاع التأمين الصحي، وتوافقه مع استراتيجية المجلس لتعزيز وجودة وكفاءة الخدمات المقدمة للمستفيدين.

وبيّن القصبي، أن العقد الموحّد يرفع درجة الالتزام بالأنظمة والقوانين ويعد بمنزلة المسار الواضح للعلاقة التعاقدية، في ظل توضيحه حقوق كل طرف مما يسهم في إنجاز التعاملات بشكل أسرع ويحد من الخلافات.

وشدّد القصبي، على أهمية العقد الموحّد لتنظيم العلاقة التعاقدية بين شركات التأمين الصحي ومقدّمي خدمات الرعاية الصحية في القطاع الخاص، وتوافقه مع استراتيجية المجلس لتعزيز جودة وكفاءة الخدمات المقدمة للمستفيدين.

يُذكر أن الأمانة العامة لمجلس الضمان الصحي أوضحت أنه يمكن التواصل عن طريق البريد الإلكتروني [email protected] لمزيدٍ من الدعم أو في حال وجود أيّ استفساراتٍ بهذا الخصوص.

روابط ذات صلة

224504 حالة وفاة بكورونا في البرازيل

224504 حالة وفاة بكورونا في البرازيل
«الزكاة والدخل» تطالب المنشآت بسرعة تقديم الإقرارات الضريبية

«الزكاة والدخل» تطالب المنشآت بسرعة تقديم الإقرارات الضريبية
توجيهات من «التعليم» بشأن صرف مبالغ «تكافل» للفصل الثاني

توجيهات من «التعليم» بشأن صرف مبالغ «تكافل» للفصل الثاني

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*