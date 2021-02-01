“عقارات الدولة” توضح قيمة المقابل المالي لطلبات تعديل أو تملك العقارات والفئات المستثناة

المناطق_ الرياض

أوضحت الهيئة العامة لعقارات الدولة، أن منصة إحكام الإلكترونية سوف تحصل على مقابل مالي مقابل الخدمات الفنية والقانونية والخدمات الأخرى التي ستقدمها.

وأشارت إلى أن الفئة المستثناة من دفع المقابل المالي تتمثل في جميع المتقدمين المسجلين في الضمان الاجتماعي.

وحددت قيمة المقابل المالي للعقار السكني لمساحة 100 متر وأقل200 ريال، ومن 100 إلى 500 متر نحو 400 ريال، من 500 إلى 1000متر نحو 800 ريال، ومن 1000 إلى 2000 متر نحو 1200 ريال، أكثر من 2000 متر نحو 1800 ريال.

وفيما يخص العقار الزراعي

1000متر وأقل نحو 800 ريال

من 1000 إلى 10 آلاف متر نحو 1400 ريال، ومن 10 آلاف إلى 25 ألف متر نحو 2000ريال، من 25 ألف إلى 50 ألف متر نحو 3000 ريال، وأكثر من 50 ألف متر نحو 4000 ريال

وفيما يخص التعديلات الشكلية

السكني 200 ريال ، والزراعي 500 ريال