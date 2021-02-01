اسعار الذهب في السعودية.. استقرار عيار 21 عند 194.85 ريال

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شهدت أسعار الذهب في السعودية اليوم الإثنين 1 فبراير 2021، استقرار ملحوظ وسط ترقب لأسعار المعدن النفيس عالميا بداية تعاملات الأسبوع.

واستقر عيار 24 عند 222.68 ريال (59.38 دولار)، أما جرام الذهب عيار 21 فاستقر عند 194.85 ريال (51.96 دولار).

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 167.01 ريال (44.54 دولار)، واستقر سعر جرام الذهب عيار 14 أيضا عند 129.90 ريال (34.64 دولار).

واستقر سعر الأوقية (الأونصة) عند 6926 ريالا (1847 دولارا) وسجل سعر الجنيه الذهب (8 جرامات من عيار 21) نحو 1558.54 ريال (415.48 دولار).

وعالميا، صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.2 % إلى 1844.86 دولار للأوقية (الأونصة) الجمعة.

ونزلت الأسعار 0.5 % في الأسبوع و2.7 % في الشهر. وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4 % إلى 1847.90 دولار.