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أكثر من 36 ألف مستفيد من خدمات مركز طب الأسنان التخصصي بالطائف لعام 2020م

أكثر من 36 ألف مستفيد من خدمات مركز طب الأسنان التخصصي بالطائف لعام 2020م

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أكثر من 36 ألف مستفيد من خدمات مركز طب الأسنان التخصصي بالطائف لعام 2020م

أكثر من 36 ألف مستفيد من خدمات مركز طب الأسنان التخصصي بالطائف لعام 2020م
http://almnatiq.net/?p=945528
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قدم مركز طب الأسنان التخصصي في محافظة الطائف خدماته لـ 36432 مستفيداً، خلال العام 2020م.
وأوضحت “صحة الطائف” أن عدد مراجعي عيادة طب أسنان الأطفال بلغ 4318 مراجعاً, ولعيادة صحة الفم والأسنان 32042 مراجعاً, فيما بلغ عدد مراجعي عيادة أمراض وجراحة اللثة 1950 مراجعاً, وعدد المراجعين لعيادة العلاج التحفظي علاج جذور وعصب الأسنان 4045 مراجعاً و 4308 مراجعات للحشو.
وأضافت أنه خلال نفس الفترة استقبلت عيادة جراحة الفم 5727 مراجعاً, وعيادة تقويم الأسنان 4132 مراجعاً, إضافة لمراجعي عيادة الاستعاضة السنية للتركيبات الثابتة والمتحركة البالغ عددهم 7662 مراجعاً، فيما استفاد من عيادات الأسنان الأولية “الكشف الأول” 4390 مراجعاً.

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