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إجراء 47 جراحة عظام دقيقة في مستشفى أبوعريش العام

إجراء 47 جراحة عظام دقيقة في مستشفى أبوعريش العام
http://almnatiq.net/?p=945545
المناطق_جازان

أجرى فريق جراحة العظام بمستشفى أبو عريش العام خلال شهر يناير الماضي، 47 عملية عظام دقيقة لكسور وإصابات عظمية.
وأوضحت “صحة جازان” أن الحالات شملت كسور عظمية سفلية وعلوية منها عدة حالات طارئة حضرت للمستشفى وأخرى تم استقبالها عن طريق إحالات من المستشفيات الطرفية، مشيرة إلى أن العمليات تضمنت 7 عمليات أجريت لعظم العضد و 13 عملية لعظم الساعد و 13 عملية لعظم الفخذ و 7 عمليات لعظم قصبة الساق، إضافة إلى 7 عمليات في أماكن متفرقه من الجسم.

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