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“الموارد البشرية”: قصر الاستعانة بالعاملين في مهن ووظائف خدمة العملاء للعمل – عن بعد – على السعوديين
http://almnatiq.net/?p=945548
المناطق_واس

أصدر معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي قرارًا بقصر الاستعانة بالعاملين في مهن ووظائف خدمة العملاء للعمل – عن بعد – على السعوديين من خلال التعاقد المباشر أو غير المباشر، ويشمل ذلك عقود العمل أو تعهيد الخدمات التي يلتزم بمقتضاها تقديم عمل – عن بعد -، يخص الأعمال المتعلقة بالمنشأة.
ويشمل القرار، جميع المهن والوظائف التي تقدم في مراكز الاتصال لخدمة العملاء – عن بعد -، من خلال الهاتف، أو البريد الالكتروني، أو وسائل المحادثة، أو وسائل التواصل الاجتماعي والتفاعل المباشر وغيرها لتقديم خدمة العملاء عن بعد.
ويهدف القرار الذي جاء بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، والهيئة الوطنية للأمن السيبراني، وهيئة المحتوي المحلي والمشتريات الحكومية، إلى توفير المزيد من فرص العمل للسعوديين، ومساعدتهم على تحسين مستوى دخلهم، والإسهام في دعم الاقتصاد السعودي وإجمالي الناتج المحلي، بما يتواكب مع رؤية المملكة 2030، حيث ستقوم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وبالتعاون مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بتوفير ممكنات لدعم القرار من خلال مبادرة مهارات المستقبل التي توفر برامج دعم التوظيف والتدريب، إضافة إلى دور صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف” في تقديم عدة برامج للتدريب والدعم لمهن خدمة العملاء، من خلال قنوات التدريب والدعم مثل “تمهير، ودروب، وصيفي، وأكاديمية هدف للقيادة، والبوابة السعودية للموارد البشرية”.

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