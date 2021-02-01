بتوجيه أمير الرياض.. “توكلنا” شرط لدخول المنشآت الحكومية والأسواق في المنطقة

المناطق - الرياض

شدد أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، على ضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحد من انتشار فايروس كورونا في المنطقة، وتكثيف الحملات التوعوية بأهمية الالتزام بالبروتوكولات الوقائية، وإنشاء غرفة عمليات تجمع العديد من القطاعات المعنية لمتابعة كافة مستجدات فايروس كورونا المستجد، وفقا لـ”عكاظ”.

وأكد أمير الرياض في توجيهه لكافة القطاعات المعنية عقب استقباله وزير الصحة الأسبوع الماضي واطلاعه على مستجدات فايروس كورونا في المنطقة، ضرورة رصد كافة مخالفات عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية ومنها ارتداء الكمامة بشكل صحيح، وتطبيق التعليمات المتعلقة بالزواجات والعزاء، وأثناء أداء الصلوات في المساجد، وتطبيق التباعد في المقابر أثناء دفن الموتى والالتزام بالأعداد المحددة بحيث لا تتجاوز 50 شخصا.

كما شدد التوجيه على ضرورة الالتزام باستخدام تطبيق «توكلنا» وألا يتم الدخول لكافة المنشآت الحكومية في المنطقة وأماكن التجمعات كالأسواق إلا بوجود تطبيق «توكلنا»، كما أكد التوجيه على كافة القطاعات المعنية ضرورة تكثيف الجولات الميدانية ورصد مخالفات عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية.