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التصفيات النهائية لـ”مسابقة المساجلة الشعرية” تشهد مشاركة 16 شاعرا بجامعة “المؤسس”

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883 طالبة موهوبة يشاركن بـ 53 ورشة علميّة في جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل

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التصفيات النهائية لـ”مسابقة المساجلة الشعرية” تشهد مشاركة 16 شاعرا بجامعة “المؤسس”

التصفيات النهائية لـ”مسابقة المساجلة الشعرية” تشهد مشاركة 16 شاعرا بجامعة “المؤسس”
http://almnatiq.net/?p=945584
المناطق - جدة

شهدت التصفيات النهائية لـ مسابقة “المساجلة الشعرية” صباح اليوم الاثنين تنافساً قوياً بين المتسابقين من الطلاب المتأهلين والبالغ عددهم 16 متسابق من مختلف كليات جامعة الملك عبدالعزيز، وحصل الطالب عمر محمد سما على المركز الأول والطالب أحمد تجان على المركز الثاني والطالب سمير سالم على المركز الثالث.

وأشاد عميد شؤون الطلاب الدكتور مسعود بن محمد القحطاني بالمستويات المتميزة التي ظهر بها الطلاب ونوعية القصائد المقدمة والتي تكشف عن إبداعات شعرية ومواهب قادمة في مجال الشعر مشيراً إلى أن المسابقة تشهد هذا العام منافسة قوية من جميع الطلاب المشاركين وشهدت مشاركة الطلاب غير السعوديين “المنح الدراسية”، وقدم تهانيه للطلاب الفائزين.

وأكد وكيل العمادة للأنشطة والمهارات الدكتور عبدالعزيز بن عمر العماري أن العمادة تهتم بمواهب الطلاب الأدبية والثقافية، وتسعى إلى إذكاء روح التنافس بينهم من خلال برامج العمادة المختلفة.

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