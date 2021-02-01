أمير مكة المكرمة يتسلم التقرير السنوي لأعمال جوازات المنطقة

المناطق - واس

تسلّم صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، التقرير السنوي لأعمال جوازات المنطقة الذي سلّمه لسموه مدير جوازات المنطقة اللواء عبدالله المشيخي.

واستمع سموه إلى نبذة عن التقرير، ومن أبرزها خدمة الرسائل والطلبات التي يتم من خلالها خدمة المستفيدين تقنياً دون الحاجه لمراجعة إدارات الجوازات، فيما تجاوز عدد العمليات التي نفذتها إدارة جوازات المنطقة والفروع التابعة أكثر من مليون و 200 ألف عملية، وتخطى عدد المسافرين عن طريق المنافذ الجوية والبحرية التابعة لجوازات المنطقة أكثر من 8 ملايين مسافر.