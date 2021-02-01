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القيادة تعزي رئيس زيمبابوي في وفاة شقيقته

القيادة تعزي رئيس زيمبابوي في وفاة شقيقته
http://almnatiq.net/?p=945609
المناطق - واس

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، لفخامة الرئيس إمرسون منانغاغوا، رئيس جمهورية زيمبابوي، في وفاة شقيقته، جراء إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

وقال الملك المفدى: ” تلقينا بحزن بالغ نبأ وفاة شقيقتكم جراء إصابتها بفيروس كورونا المستجد، ونعرب لفخامتكم ولأسرة الفقيدة ولشعبكم الصديق عن أحر التعازي، وأصدق المواساة، راجين ألا تروا أي سوء أو مكروه”.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية عزاء ومواساة، لفخامة الرئيس إمرسون منانغاغوا، رئيس جمهورية زيمبابوي، في وفاة شقيقته جراء إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

وقال سمو ولي العهد: ” تلقيت بكثير من الحزن والأسى نبأ وفاة شقيقتكم جراء إصابتها بفيروس كورونا المستجد، وأعرب لفخامتكم ولأسرة الفقيدة عن بالغ التعازي، وصادق المواساة، راجياً لكم دوام الصحة والسلامة، وألا تروا أي مكروه”.

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