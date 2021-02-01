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أمير مكة المكرمة والسفير اليوناني لدى المملكة يبحثان الاهتمامات المشتركة

أمير مكة المكرمة والسفير اليوناني لدى المملكة يبحثان الاهتمامات المشتركة
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المناطق - واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل، مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة، في الإمارة بجدة، السفير اليوناني لدى المملكة اليكسيس كونستانتوبولوس.

وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية، ومناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

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