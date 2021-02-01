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المياه الوطنية تجدول مواعيد استقبال العملاء

المياه الوطنية تجدول مواعيد استقبال العملاء
http://almnatiq.net/?p=945624
المناطق - جازان - فضه عطيف:

جدولت شركة المياه الوطنية موعد استقبال عملائها، ومقابلة رؤساء القطاعات ومديري العموم في الإدارات العامة لخدمات المياه بالمناطق كافة، والمركز الرئيسي بالرياض، كل يوم ثلاثاء من الساعة الواحدة ظهرًا إلى الثالثة عصرًا”.

وجاء ذلك بهدف الاستماع لملاحظات العملاء، ولتحسين الخدمة المقدمة إليهم، وكسب رضاهم، ومعرفة مطالبهم، إضافة إلى تطبيق الشركة إجراءات الحوكمة والشفافية مع جميع المستفيدين، مع ضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية الوقائية لفيروس كورونا(COVID-19) التي تنفذها للحفاظ على سلامة عملائها المراجعين.

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