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ضبط 17 ألف طن من الأغذية المخالفة وإغلاق 3 مستودعات في جدة

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ضبط 17 ألف طن من الأغذية المخالفة وإغلاق 3 مستودعات في جدة

ضبط 17 ألف طن من الأغذية المخالفة وإغلاق 3 مستودعات في جدة
http://almnatiq.net/?p=945630
المناطق - واس

أدت عمليات الرصد والتقصي لمفتشي الهيئة العامة للغذاء والدواء إلى ضبط 17 ألف طن من المنتجات الغذائية منتهية الصلاحية وإغلاق 3 مستودعات بجدة، التي أعيد تعبئتها وتغليفها بتواريخ صلاحية جديدة.
وأوضحت “الغذاء والدواء” أن مفتشيها تتبعوا مصادر هذه المنتجات المستوردة بعد ورود معلومات عن وجود اشتباه في أحد المنتجات المستوردة عن طريق ميناء جدة الإسلامي، وقد أسفرت عمليات الرصد والتقصي عن ضبط عدد من المستودعات تخزّن كميات كبيرة من السمسم منتهية الصلاحية، ويتم إعادة تعبئتها وتغيير تواريخ الصلاحية , وتستكمل “الهيئة” الإجراءات النظامية بحق المخالفين، قبل إحالتهم إلى النيابة العامة.
وذكرت أن فترة صلاحية المنتجات الغذائية هي الفترة الزمنية التي يحتفظ المنتج فيها بصفاته الأساسية ويظل حتى نهايتها مستساغًا ومقبولًا وصالحًا للاستهلاك الآدمي وفق الظروف المحددة للتعبئة والنقل والتخزين، فيما يعني تاريخ انتهاء الصلاحية التاريخ الذي يحدد نهاية فترة الصلاحية للمادة الغذائية وفق الظروف المحددة للتعبئة والنقل والتخزين ، مشددةً على أهمية التحقق بانتظام من تاريخ انتهاء صلاحية الأغذية واستهلاكها قبل الفترة المحددة مع تناول الأقدم فالأحدث للحد من الهدر الغذائي.
وأشارت إلى أنه يمكن الإبلاغ عن مخالفات في المنشآت الخاضعة لإشرافها عن طريق الاتصال على الرقم الموحّد (19999)، أو من خلال تطبيق “طمني” التابع للهيئة المتاح على نظامي التشغيل “IOS” و “أندرويد”.

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