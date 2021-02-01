أمير تبوك يوجّه بمتابعة تنفيذ تفعيل إجراءات الوقاية من “كورونا”

أمير تبوك يوجّه بمتابعة تنفيذ تفعيل إجراءات الوقاية من “كورونا”

أبرز المواد
ضبط 17 ألف طن من الأغذية المخالفة وإغلاق 3 مستودعات في جدة

ضبط 17 ألف طن من الأغذية المخالفة وإغلاق 3 مستودعات في جدة

أبرز المواد
“الصحة”: أربع حالات وفاة و255 إصابة جديدة بـ “كورونا”

“الصحة”: أربع حالات وفاة و255 إصابة جديدة بـ “كورونا”

أبرز المواد
المياه الوطنية تجدول مواعيد استقبال العملاء

المياه الوطنية تجدول مواعيد استقبال العملاء

أبرز المواد

أمير تبوك يوجّه بمتابعة تنفيذ تفعيل إجراءات الوقاية من “كورونا”

أمير تبوك يوجّه بمتابعة تنفيذ تفعيل إجراءات الوقاية من “كورونا”
http://almnatiq.net/?p=945633
المناطق - واس

وجّه صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك ، باتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة لمنع تفشي فيروس كورنا في المنطقة , والعمل بشكل جاد على رصد مخالفات عدم الالتزام بالبروتوكولات الصحية وتفعيل كل ما من شأنه رفع مستوى الوعي وحماية المجتمع.
وشدد سموه على ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية ومنها استخدام تطبيق “توكلنا” ولبس الكمامة والتباعد وغيرها من التعليمات الصحية في المنشآت الحكومية ومنشآت القطاع الخاص والأماكن التي تضم تجمعات بشرية مثل سكن العمالة وغيرها، ورفع تقارير مستمرة عن جهود الجهات لتطبيق تلك الإجراءات.
كما وجّه بتطبيق تلك الإجراءات داخل إمارة المنطقة في جميع معاملاتها مع المستفيدين، إضافة إلى قيام الجهات المسؤولة في المنطقة بجولات ميدانية لرصد عدم الالتزام ، مؤكدا أهمية الوعي وتثقيف المجتمع بأهمية تلك الإجراءات من خلال حملات توعوية مكثفة تقوم بها الجهات المختصة لتوضيح أهمية الالتزام لما فيه مصلحة الوطن والمواطن.

روابط ذات صلة

ضبط 17 ألف طن من الأغذية المخالفة وإغلاق 3 مستودعات في جدة

ضبط 17 ألف طن من الأغذية المخالفة وإغلاق 3 مستودعات في جدة
“الصحة”: أربع حالات وفاة و255 إصابة جديدة بـ “كورونا”

“الصحة”: أربع حالات وفاة و255 إصابة جديدة بـ “كورونا”
المياه الوطنية تجدول مواعيد استقبال العملاء

المياه الوطنية تجدول مواعيد استقبال العملاء

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*