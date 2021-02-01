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إطلاق سراح 20 مستفيداً من العفو الملكي في القصيم

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إطلاق سراح 20 مستفيداً من العفو الملكي في القصيم

إطلاق سراح 20 مستفيداً من العفو الملكي في القصيم
http://almnatiq.net/?p=945636
المناطق - القصيم

وجه فرع النيابة العامة بمنطقة القصيم بإطلاق سراح 20 مستفيداً من العفو الملكي الكريم من سجناء الحق العام، الذين تنطبق عليهم شروط العفو، إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ـ حفظه الله ـ .

وقال وكيل إمارة منطقة القصيم المساعد للحقوق صالح بن محمد البرادي، إن جرى إطلاق سراح 20 مستفيداً ممن تنطبق على حالاتهم تعليمات العفو، بمتابعة من صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، داعياً بأن تكون تلك اللفتة الأبوية فرصة لهم وعودتهم إلى الصواب بعد أن تم لم شملهم بأسرهم وأن تكون فاتحة خير لمن أفرج عنه وباب هداية لهم لبداية مرحلة جديدة في الحياة.

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