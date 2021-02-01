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تعليم تبوك يستعد لتنفيذ الاختبارات المحاكية لاختبارات الدراسة الدولية PIRLS‏

تعليم تبوك يستعد لتنفيذ الاختبارات المحاكية لاختبارات الدراسة الدولية PIRLS‏
http://almnatiq.net/?p=945652
المناطق- تبوك- فايز السميري:

بتوجيه من المدير العام للتعليم بمنطقك تبوك إبراهيم بن حسين العُمري، تستعد الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك لتنفيذ الاختبارات المحاكية لاختبارات الدراسة الدولية لقياس مدى تقدّم القراءة في العالم (PIRLS) لطلبة الصف الرابع الابتدائي، وذلك لقياس وتطوير مهارات الطلبة اللغوية عبر منصة “مدرستي”.

وأوضح المساعد للشؤون التعليمية (بنين) ماجد القعير، أن الإدارة طبقت الاختبار التجريبي على عينة من مدارس المنطقة الخميس الماضي بواقع ثلاث مدارس بنات وخمس مدارس بنين، بهدف الاستعداد للتطبيق على جميع طلاب وطالبات الصف الرابع في جميع مدارس المنطقة ابتداء من الأسبوع الجاري.

وأشار القعير، إلى أن الاختبارات المحاكية للاختبارات الدولية تهدف إلى الإسهام في رفع مستويات الطلبة من خلال إكسابهم مهارة الفهم القرائي، والوقوف على مستوياتهم بشكل أسبوعي عبر منصة “مدرستي”.

في السياق نفسه أبانت المساعدة للشؤون التعليمية (بنات) د.أمل العنزي، أنه جرى تشكيل لجنة على مستوى الإدارة لمتابعة تنفيذ الاختبار، مثمنة المتابعة المستمرة من المدير العام للتعليم، ومنوهة بجهود إدارتي الإشراف التربوي بتعليم تبوك.

ولفتت الدكتورة أمل العنزي إلى أن الاختبار يتكون من أسئلة موضوعية يتم رصد درجاتها من قبل النظام وأسئلة مقالية يتم تصحيحها ورصد درجاتها من قبل المعلمين والمعلمات،  وفق توجيهات وزارة التعليم بهذا الخصوص.

يشار إلى أن الاختبار الفعلي للاختبارات الدولية  PIRLS سيطبق في بداية الفصل الدراسي الأول للعام 1443هـ المقبل.

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