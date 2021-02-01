أمير الشرقية يرأس غداً اجتماع مجلس المنطقة الخامس عشر

المناطق - واس

يرأس صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية رئيس مجلس المنطقة غدًا، جلسة مجلس المنطقة الخامسة عشر من دور الانعقاد السابع، وذلك عبر الاتصال المرئي.

وأوضح وكيل الإمارة المساعد للشؤون التنموية أمين عام مجلس المنطقة المهندس بندر السبيعي أن الجلسة ستشهد استعراض الميزانيات الواردة من الجهات الخدمية بالمنطقة، والموضوعات التي تم دراستها من قبل اللجان التابعة للمجلس، والتوصيات التي خرجت بها لمناقشتها واعتمادها.