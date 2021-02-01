احدث الأخبار

بموافقة خادم الحرمين.. إطلاق اسم “مدينة الملك سلمان بن عبدالعزيز الطبية” على مجمع مستشفيات المدينة المنورة
أبرز المواد
 تأهيل وإزالة تعديات بمساحة تجاوزت 60 ألف م2 في القصيم
أبرز المواد
 أمير نجران يؤكد على أهمية الاستثمار في القطاع الزراعي ودعم برامج التشجير
أبرز المواد
 أمير الشرقية يرأس غداً اجتماع مجلس المنطقة الخامس عشر
أبرز المواد
 الأمير سعود بن نايف يدشن النسخة الثانية لمشروع “دراسة واقع المسؤولية الاجتماعية” في المنطقة الشرقية
أبرز المواد
 تعليم تبوك يستعد لتنفيذ الاختبارات المحاكية لاختبارات الدراسة الدولية PIRLS‏
أبرز المواد
 ضبط أكثر من 300 مخالفة ضريبية في عدة مناطق
أبرز المواد
 توقيع اتفاق عام للتعاون بين المملكة والكونغو
أبرز المواد
 رصد 150 مخالفة لتدابير “كورونا” في جدة
أبرز المواد
 إطلاق سراح 20 مستفيداً من العفو الملكي في القصيم
أبرز المواد
 الأسهم السعودية تغلق منخفضة بتداولات تجاوزت الـ 8 مليارات ريال
أبرز المواد
 أمير تبوك يوجّه بمتابعة تنفيذ تفعيل إجراءات الوقاية من “كورونا”
أبرز المواد
بموافقة خادم الحرمين.. إطلاق اسم “مدينة الملك سلمان بن عبدالعزيز الطبية” على مجمع مستشفيات المدينة المنورة

بموافقة خادم الحرمين.. إطلاق اسم “مدينة الملك سلمان بن عبدالعزيز الطبية” على مجمع مستشفيات المدينة المنورة

أبرز المواد
تأهيل وإزالة تعديات بمساحة تجاوزت 60 ألف م2 في القصيم

تأهيل وإزالة تعديات بمساحة تجاوزت 60 ألف م2 في القصيم

أبرز المواد
أمير نجران يؤكد على أهمية الاستثمار في القطاع الزراعي ودعم برامج التشجير

أمير نجران يؤكد على أهمية الاستثمار في القطاع الزراعي ودعم برامج التشجير

أبرز المواد
أمير الشرقية يرأس غداً اجتماع مجلس المنطقة الخامس عشر

أمير الشرقية يرأس غداً اجتماع مجلس المنطقة الخامس عشر

أبرز المواد

بموافقة خادم الحرمين.. إطلاق اسم “مدينة الملك سلمان بن عبدالعزيز الطبية” على مجمع مستشفيات المدينة المنورة

بموافقة خادم الحرمين.. إطلاق اسم “مدينة الملك سلمان بن عبدالعزيز الطبية” على مجمع مستشفيات المدينة المنورة
http://almnatiq.net/?p=945676
المناطق - واس

صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله – على إطلاق اسم “مدينة الملك سلمان بن عبدالعزيز الطبية” على مجمع مستشفيات المدينة المنورة, الذي صدرت موافقة مجلس الوزراء عليه بتحويل 3 مستشفيات في المدينة المنورة (المستشفى العام، مستشفى النساء والولادة والأطفال،مجمع الأمل للصحة النفسية ) إلى مدينة طبية كأول مدينة متكاملة تخدم المنطقة بسعة 1246 سريراً.
أعلن ذلك معالي وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعه, عاداً إطلاق اسم “مدينة الملك سلمان” على المدينة الطبية مصدر فخر واعتزاز لجميع أهالي المنطقة عامة ومنسوبيها بشكل خاص، مؤكداً أن ذلك يأتي انطلاقا من اهتمام خادم الحرمين الشريفين -رعاه الله- ودعمه وتوجيهاته الدائمة لتطوير القطاع الصحي وخدماته في مختلف المجالات من أجل الوطن والمواطن وذلك بتوفير رعاية طبية وفق أرقى المعايير لأهالي وزوار مدينة المصطفى صلى الله عليه وسلم.
وأشار معاليه إلى أن هذا الدعم ليس وليد اليوم، بل هو امتداد لمسيرة الخدمات والمشاريع الصحية بالمنطقة, حيث إن اعتماد المدينة الطبية سيمكنها من التوسع في تقديم خدمات الرعاية التخصصية للمواطنين والمقيمين وتسهيل سرعة الحصول عليها وتحقيق المزيد من التطور وتحسين جودة الخدمات الصحية بشقيها الوقائي والعلاجي وفقاً لأعلى المواصفات والمعايير والمتطلبات الطبية والفنية والتقنية التخصصية.
ودعا وزير الصحة المولى عز وجل أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين ويمتعه بالصحة والعافية، وأن يديم على الوطن نعم الأمن والرخاء والاستقرار. وستوفر مدينة الملك سلمان بن عبدالعزيز الطبية العديد من الخدمات الطبية المتخصصة لتقديم خدماتها لأهالي وسكان منطقة المدينة المنورة والمحافظات التابعة لها، منها مركز العلوم العصبية ومركز الأورام ومركز السكر ومركز القلب ومركز الأبحاث ومركز التدريب المحاكاة وعدة مباني تشمل مبنى للطوارئ والعيادات الخارجية ومواقف سيارات متعددة الأدوار.

روابط ذات صلة

تأهيل وإزالة تعديات بمساحة تجاوزت 60 ألف م2 في القصيم

تأهيل وإزالة تعديات بمساحة تجاوزت 60 ألف م2 في القصيم
أمير نجران يؤكد على أهمية الاستثمار في القطاع الزراعي ودعم برامج التشجير

أمير نجران يؤكد على أهمية الاستثمار في القطاع الزراعي ودعم برامج التشجير
أمير الشرقية يرأس غداً اجتماع مجلس المنطقة الخامس عشر

أمير الشرقية يرأس غداً اجتماع مجلس المنطقة الخامس عشر

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*