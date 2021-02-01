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شرطة القصيم توقف عددًا من المواطنين لم يتجاوبوا مع رجال الأمن أثناء مباشرتهم لتجمع مخالف لتدابير “كورونا”

شرطة القصيم توقف عددًا من المواطنين لم يتجاوبوا مع رجال الأمن أثناء مباشرتهم لتجمع مخالف لتدابير “كورونا”

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شرطة القصيم توقف عددًا من المواطنين لم يتجاوبوا مع رجال الأمن أثناء مباشرتهم لتجمع مخالف لتدابير “كورونا”

شرطة القصيم توقف عددًا من المواطنين لم يتجاوبوا مع رجال الأمن أثناء مباشرتهم لتجمع مخالف لتدابير “كورونا”
http://almnatiq.net/?p=945686
المناطق - القصصيم

ألقى رجال الشرطة في منطقة القصيم، اليوم، القبض على عدد من المواطنين امتنعوا عن التجاوب مع رجال الأمن أثناء مباشرتهم لتجمع مخالف لإجراءات الوقاية من فيروس كورونا.

وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم المقدم بدر السحيباني، بأنه تم إيقاف عدد من المواطنين لامتناعهم عن التجاوب مع رجال الأمن أثناء تأديتهم لمهامهم في مباشرة تجمع مخالف للائحة الحد من التجمعات التي تسهم في تفشي ونقل فيروس كورونا المستجد ( كوفيد – 19 ) بأحد الشوارع التجارية في القصيم وقيامهم بتوثيق ذلك ونشره عبر حسابتهم.

وأوضح المقدم السحيباني أنه تم اتخاذ الإجراءات الأولية النظامية بحقهم وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة، كما تم اتخاذ الإجراءات النظامية كافة بحق المشاركين في التجمع المخالف للائحة الحد من التجمعات.

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