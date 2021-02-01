مياه عسير توضح موعد وآلية استقبال عملائها

المناطق - واس

أعلنت شركة المياه الوطنية ممثلة في الإدارة العامة لخدمات المياه بمنطقة عسير عن آلية استقبال الشكاوى والمقترحات والمطالبات لعملائها في المنطقة.

وخصصت شركة المياه الوطنية الساعة الواحدة إلى الثالثة مساءً من يوم الثلاثاء في كل أسبوع، موعدًا لاستقبال المراجعين في مقر الإدارة العامة لخدمات المياه بأبها، بحضور رئيس القطاع الجنوبي المهندس عبدالله بن سعيد العمري ومدير الإدارة العامة لخدمات المياه بالمنطقة المهندس بندر بن حمود العتيق.

وتسعى الشركة إلى الالتقاء بشكل مباشر مع جميع العملاء والمشتركين والاستماع إلى مطالبهم والأخذ بملاحظاتهم لتحسين جودة الخدمة المقدمة لهم، تماشيًا مع تطبيق الشركة لإجراءات الحوكمة والشفافية مع جميع المستفيدين.

وأكدت الشركة ضرورة تقيّد العملاء والمراجعين بالإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الوقائية المتبعة للوقاية من فيروس كورونا، التي تطبقها الشركة إنفاذًا للتوجيهات الصادرة، والاستفادة من تطبيق “توكلنا ” لإبراز الحالة الصحية للمراجع.