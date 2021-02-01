احدث الأخبار

الطيران المدني يعقد ورشة عمل توطين وظائف قطاع النقل الجوي
أبرز المواد
 شرطة مكة تطيح بمواطن و(5) مخالفين لنظام أمن الحدود سرقوا 180 ألف ريال
أبرز المواد
 أمانة تبوك تناقش إستراتيجية المنطقة العمرانية
أبرز المواد
 وكيل إمارة جازان يرأس اجتماع تحديث وبناء مؤشرات الأداء للجهات الحكومية بالمنطقة
أبرز المواد
 المملكة تحتضن النسخة الثالثة من البطولة السعودية الدولية للجولف
أبرز المواد
 السديس يدشن انطلاقة برامج مكتبة الحرم المكي الشريف
أبرز المواد
 الإطاحة بشخص تحرَش بمرتادي الأماكن العامة في الرياض ووثق ذلك
أبرز المواد
 مياه عسير توضح موعد وآلية استقبال عملائها
أبرز المواد
 إلزام “الاتحاد” بدفع أكثر من 7 ملايين ريال لـ “هجر”.. والسبب
أبرز المواد
 جائزة “شتاء السعودية” للتميز الإعلامي تدفع المشاركين لإبراز تجارب الوجهات السياحية
أبرز المواد
 شرطة القصيم توقف عددًا من المواطنين لم يتجاوبوا مع رجال الأمن أثناء مباشرتهم لتجمع مخالف لتدابير “كورونا”
أبرز المواد
 بموافقة خادم الحرمين.. إطلاق اسم “مدينة الملك سلمان بن عبدالعزيز الطبية” على مجمع مستشفيات المدينة المنورة
أبرز المواد
الطيران المدني يعقد ورشة عمل توطين وظائف قطاع النقل الجوي

الطيران المدني يعقد ورشة عمل توطين وظائف قطاع النقل الجوي

أبرز المواد
شرطة مكة تطيح بمواطن و(5) مخالفين لنظام أمن الحدود سرقوا 180 ألف ريال

شرطة مكة تطيح بمواطن و(5) مخالفين لنظام أمن الحدود سرقوا 180 ألف ريال

أبرز المواد
أمانة تبوك تناقش إستراتيجية المنطقة العمرانية

أمانة تبوك تناقش إستراتيجية المنطقة العمرانية

أبرز المواد
وكيل إمارة جازان يرأس اجتماع تحديث وبناء مؤشرات الأداء للجهات الحكومية بالمنطقة

وكيل إمارة جازان يرأس اجتماع تحديث وبناء مؤشرات الأداء للجهات الحكومية بالمنطقة

أبرز المواد

مياه عسير توضح موعد وآلية استقبال عملائها

مياه عسير توضح موعد وآلية استقبال عملائها
http://almnatiq.net/?p=945701
المناطق - واس

أعلنت شركة المياه الوطنية ممثلة في الإدارة العامة لخدمات المياه بمنطقة عسير عن آلية استقبال الشكاوى والمقترحات والمطالبات لعملائها في المنطقة.
وخصصت شركة المياه الوطنية الساعة الواحدة إلى الثالثة مساءً من يوم الثلاثاء في كل أسبوع، موعدًا لاستقبال المراجعين في مقر الإدارة العامة لخدمات المياه بأبها، بحضور رئيس القطاع الجنوبي المهندس عبدالله بن سعيد العمري ومدير الإدارة العامة لخدمات المياه بالمنطقة المهندس بندر بن حمود العتيق.
وتسعى الشركة إلى الالتقاء بشكل مباشر مع جميع العملاء والمشتركين والاستماع إلى مطالبهم والأخذ بملاحظاتهم لتحسين جودة الخدمة المقدمة لهم، تماشيًا مع تطبيق الشركة لإجراءات الحوكمة والشفافية مع جميع المستفيدين.
وأكدت الشركة ضرورة تقيّد العملاء والمراجعين بالإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الوقائية المتبعة للوقاية من فيروس كورونا، التي تطبقها الشركة إنفاذًا للتوجيهات الصادرة، والاستفادة من تطبيق “توكلنا ” لإبراز الحالة الصحية للمراجع.

روابط ذات صلة

الطيران المدني يعقد ورشة عمل توطين وظائف قطاع النقل الجوي

الطيران المدني يعقد ورشة عمل توطين وظائف قطاع النقل الجوي
شرطة مكة تطيح بمواطن و(5) مخالفين لنظام أمن الحدود سرقوا 180 ألف ريال

شرطة مكة تطيح بمواطن و(5) مخالفين لنظام أمن الحدود سرقوا 180 ألف ريال
أمانة تبوك تناقش إستراتيجية المنطقة العمرانية

أمانة تبوك تناقش إستراتيجية المنطقة العمرانية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*