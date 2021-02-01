احدث الأخبار

تعليم جدة يقيم ورشة عمل تجويد إدارة ” التعليم عن بُعد” ومعالجة الفاقد التعليمي
أبرز المواد
 الطيران المدني يعقد ورشة عمل توطين وظائف قطاع النقل الجوي
أبرز المواد
 شرطة مكة تطيح بمواطن و(5) مخالفين لنظام أمن الحدود سرقوا 180 ألف ريال
أبرز المواد
 أمانة تبوك تناقش إستراتيجية المنطقة العمرانية
أبرز المواد
 وكيل إمارة جازان يرأس اجتماع تحديث وبناء مؤشرات الأداء للجهات الحكومية بالمنطقة
أبرز المواد
 المملكة تحتضن النسخة الثالثة من البطولة السعودية الدولية للجولف
أبرز المواد
 السديس يدشن انطلاقة برامج مكتبة الحرم المكي الشريف
أبرز المواد
 الإطاحة بشخص تحرَش بمرتادي الأماكن العامة في الرياض ووثق ذلك
أبرز المواد
 مياه عسير توضح موعد وآلية استقبال عملائها
أبرز المواد
 إلزام “الاتحاد” بدفع أكثر من 7 ملايين ريال لـ “هجر”.. والسبب
أبرز المواد
 جائزة “شتاء السعودية” للتميز الإعلامي تدفع المشاركين لإبراز تجارب الوجهات السياحية
أبرز المواد
 شرطة القصيم توقف عددًا من المواطنين لم يتجاوبوا مع رجال الأمن أثناء مباشرتهم لتجمع مخالف لتدابير “كورونا”
أبرز المواد
تعليم جدة يقيم ورشة عمل تجويد إدارة ” التعليم عن بُعد” ومعالجة الفاقد التعليمي

تعليم جدة يقيم ورشة عمل تجويد إدارة ” التعليم عن بُعد” ومعالجة الفاقد التعليمي

أبرز المواد
الطيران المدني يعقد ورشة عمل توطين وظائف قطاع النقل الجوي

الطيران المدني يعقد ورشة عمل توطين وظائف قطاع النقل الجوي

أبرز المواد
شرطة مكة تطيح بمواطن و(5) مخالفين لنظام أمن الحدود سرقوا 180 ألف ريال

شرطة مكة تطيح بمواطن و(5) مخالفين لنظام أمن الحدود سرقوا 180 ألف ريال

أبرز المواد
أمانة تبوك تناقش إستراتيجية المنطقة العمرانية

أمانة تبوك تناقش إستراتيجية المنطقة العمرانية

أبرز المواد

الإطاحة بشخص تحرَش بمرتادي الأماكن العامة في الرياض ووثق ذلك

الإطاحة بشخص تحرَش بمرتادي الأماكن العامة في الرياض ووثق ذلك
http://almnatiq.net/?p=945703
المناطق - الرياض

تمكن رجال الأمن في شرطة الرياض، اليوم، من القبض على شاب عشريني تحرَش بمرتادي الأماكن العامة، ووثق أفعاله بالفيديو.
وصرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأنه إشارة إلى مقطع فيديو متداول في مواقع التواصل الاجتماعي يوثق فيه أحد الأشخاص من خلال حسابه قيامه بالتحرش بألفاظ تحمل إيحاءات خادشة للحياء لمرتادي الأماكن العامة، مما يمثل جريمة وفق نظامي جريمة التحرش ومكافحة جرائم المعلوماتية، فقد تمكنت الجهات الأمنية – بفضلٍ من الله – من تحديد هويته والقبض عليه، وهو مواطن في العقد الثاني من العمر، وجرى إيقافه واتخذت بحقه جميع الإجراءات الأولية النظامية وإحالته إلى النيابة العامة.

روابط ذات صلة

تعليم جدة يقيم ورشة عمل تجويد إدارة ” التعليم عن بُعد” ومعالجة الفاقد التعليمي

تعليم جدة يقيم ورشة عمل تجويد إدارة ” التعليم عن بُعد” ومعالجة الفاقد التعليمي
الطيران المدني يعقد ورشة عمل توطين وظائف قطاع النقل الجوي

الطيران المدني يعقد ورشة عمل توطين وظائف قطاع النقل الجوي
شرطة مكة تطيح بمواطن و(5) مخالفين لنظام أمن الحدود سرقوا 180 ألف ريال

شرطة مكة تطيح بمواطن و(5) مخالفين لنظام أمن الحدود سرقوا 180 ألف ريال

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*