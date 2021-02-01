احدث الأخبار

تعليم جدة يقيم ورشة عمل تجويد إدارة ” التعليم عن بُعد” ومعالجة الفاقد التعليمي
أبرز المواد
 الطيران المدني يعقد ورشة عمل توطين وظائف قطاع النقل الجوي
أبرز المواد
 شرطة مكة تطيح بمواطن و(5) مخالفين لنظام أمن الحدود سرقوا 180 ألف ريال
أبرز المواد
 أمانة تبوك تناقش إستراتيجية المنطقة العمرانية
أبرز المواد
 وكيل إمارة جازان يرأس اجتماع تحديث وبناء مؤشرات الأداء للجهات الحكومية بالمنطقة
أبرز المواد
 المملكة تحتضن النسخة الثالثة من البطولة السعودية الدولية للجولف
أبرز المواد
 السديس يدشن انطلاقة برامج مكتبة الحرم المكي الشريف
أبرز المواد
 الإطاحة بشخص تحرَش بمرتادي الأماكن العامة في الرياض ووثق ذلك
أبرز المواد
 مياه عسير توضح موعد وآلية استقبال عملائها
أبرز المواد
 إلزام “الاتحاد” بدفع أكثر من 7 ملايين ريال لـ “هجر”.. والسبب
أبرز المواد
 جائزة “شتاء السعودية” للتميز الإعلامي تدفع المشاركين لإبراز تجارب الوجهات السياحية
أبرز المواد
 شرطة القصيم توقف عددًا من المواطنين لم يتجاوبوا مع رجال الأمن أثناء مباشرتهم لتجمع مخالف لتدابير “كورونا”
أبرز المواد
تعليم جدة يقيم ورشة عمل تجويد إدارة ” التعليم عن بُعد” ومعالجة الفاقد التعليمي

تعليم جدة يقيم ورشة عمل تجويد إدارة ” التعليم عن بُعد” ومعالجة الفاقد التعليمي

أبرز المواد
الطيران المدني يعقد ورشة عمل توطين وظائف قطاع النقل الجوي

الطيران المدني يعقد ورشة عمل توطين وظائف قطاع النقل الجوي

أبرز المواد
شرطة مكة تطيح بمواطن و(5) مخالفين لنظام أمن الحدود سرقوا 180 ألف ريال

شرطة مكة تطيح بمواطن و(5) مخالفين لنظام أمن الحدود سرقوا 180 ألف ريال

أبرز المواد
أمانة تبوك تناقش إستراتيجية المنطقة العمرانية

أمانة تبوك تناقش إستراتيجية المنطقة العمرانية

أبرز المواد

السديس يدشن انطلاقة برامج مكتبة الحرم المكي الشريف

السديس يدشن انطلاقة برامج مكتبة الحرم المكي الشريف
http://almnatiq.net/?p=945713
المناطق - واس

دشن معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس اليوم، برامج مكتبة الحرم المكي الشريف في الموسم العلمي الثقافي الثاني، و تستمر حتى نهاية الشهر الحالي .
وأشار الشيخ السديس خلال التدشين إلى دور البرامج النوعية الثقافية في تعزيز مفهوم الثقافة واستنهاض الأذهان، ووضع مفاهيم معاصرة تسهم في السير قدمًا نحو أهداف نهضوية وتنموية حديثة؛ تعزز مسيرة التطور العلمي الذي يشهده الحرمان الشريفان، ودعم عملية التحول العلمي الرقمي في الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي .
وقال معاليه ” تستمر الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي في مسيرة العناية والرعاية بالحرمين الشريفين ومرافقهما، مستمدة ذلك من الدعم السخي والاهتمام المباشر من القيادة الرشيدة .
يذكر أن برامج المكتبة تتطرق في طياتها إلى مجالات تعزيز الوعي الصحي بأهمية لقاح كورونا ومأمونيته، والمسؤولية الاجتماعية ودورها في الحد من انتشار الجائحة وتوظيف الذكاء الاصطناعي في خدمة العلم والتحول الرقمي وتحسين الأداء البشري في ضوء رؤية المملكة العربية السعودية ٢٠٣٠ م .

روابط ذات صلة

تعليم جدة يقيم ورشة عمل تجويد إدارة ” التعليم عن بُعد” ومعالجة الفاقد التعليمي

تعليم جدة يقيم ورشة عمل تجويد إدارة ” التعليم عن بُعد” ومعالجة الفاقد التعليمي
الطيران المدني يعقد ورشة عمل توطين وظائف قطاع النقل الجوي

الطيران المدني يعقد ورشة عمل توطين وظائف قطاع النقل الجوي
شرطة مكة تطيح بمواطن و(5) مخالفين لنظام أمن الحدود سرقوا 180 ألف ريال

شرطة مكة تطيح بمواطن و(5) مخالفين لنظام أمن الحدود سرقوا 180 ألف ريال

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*