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وكيل إمارة جازان يرأس اجتماع تحديث وبناء مؤشرات الأداء للجهات الحكومية بالمنطقة

وكيل إمارة جازان يرأس اجتماع تحديث وبناء مؤشرات الأداء للجهات الحكومية بالمنطقة
http://almnatiq.net/?p=945722
المناطق - جازان - فضه عطيف:

رأس وكيل إمارة منطقة جازان الدكتور عبدالله بن محمد الصقر، اليوم، بقاعة الاجتماعات الكبرى بديوان الإمارة، اجتماع تحديث وبناء مؤشرات الأداء للجهات الحكومية بالمنطقة.

وأكد وكيل الإمارة الدكتور عبدالله الصقر على الدور الكبير لمختلف الجهات في تحديث وبناء الأداء ورفع وتيرة مستوى العمل بمختلف الأصعدة والمجالات بالمنطقة بتوجيهات سمو أمير المنطقة وسمو نائبه.

وأشارعقب ذلك مدير عام تطوير شؤون المدن والمناطق بوزارة الاقتصاد والتخطيط زياد اليامي إلى تعاون كافة الجهات الحكومية وخلق فرص الاستثمار والتخطيط الأمثل لتحقيق منظومة جذب للمنطقة، ما حقق ارتفاع عوامل الجذب بفضل المميزات النسبية والمواقع المتميزة والسياحية والطبيعية والاقتصادية التي تمتلكهما.

وناقش الاجتماع أدوار وجهود القطاعات الحكومية في المنطقة بتبني آليات عمل تسهم في رفع معدلات رضا المستفيدين من الخدمات الحكومية، ورفع الكفاءة والفَاعلية في تنفيذ المبادرات والمشاريع، وكذلك ‎اعتماد القطاعات الحكومية إجراءات واضحة تؤدي إلى بيئة عمل متميزة وذلك لتحقيق التميز في رأس المال البشري في القطاع الحكومي ليصبح عالي الأداء والإنتاجية

كما بحث الاجتماع أهمية مضاعفة الجهود لتنفيذ استراتيجية الإمارة في تنمية المنطقة بالتعاون مع الإدارات الحكومية، والغرفة التجارية والصناعية بجازان، من خلال المبادرات التنموية التي أطلقتها الإمارة كمنصات تجمع وتنسيق جهود الجهات المعنية بالتصدي للقضايا ذات الأولوية وفق مستهدفات رؤية ٢٠٣٠، حيث تستهدف المبادرات في محصلتها تنمية المنطقة من خلال تفعيل دور الإمارة في مجالات الحوكمة والتحفيز والتمكين والمساءلة وفق النظام وعددًا من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخذ حيالها العديد من القرارات.

حضر الاجتماع وكيل الإمارة للشؤون التنموية الدكتور عيسى بن يحيى البناوي ومدراء الجهات الحكومية والأمنية بالمنطقة.

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