احدث الأخبار

أمانة تبوك تناقش إستراتيجية المنطقة العمرانية
أبرز المواد
 وكيل إمارة جازان يرأس اجتماع تحديث وبناء مؤشرات الأداء للجهات الحكومية بالمنطقة
أبرز المواد
 المملكة تحتضن النسخة الثالثة من البطولة السعودية الدولية للجولف
أبرز المواد
 السديس يدشن انطلاقة برامج مكتبة الحرم المكي الشريف
أبرز المواد
 الإطاحة بشخص تحرَش بمرتادي الأماكن العامة في الرياض ووثق ذلك
أبرز المواد
 مياه عسير توضح موعد وآلية استقبال عملائها
أبرز المواد
 إلزام “الاتحاد” بدفع أكثر من 7 ملايين ريال لـ “هجر”.. والسبب
أبرز المواد
 جائزة “شتاء السعودية” للتميز الإعلامي تدفع المشاركين لإبراز تجارب الوجهات السياحية
أبرز المواد
 شرطة القصيم توقف عددًا من المواطنين لم يتجاوبوا مع رجال الأمن أثناء مباشرتهم لتجمع مخالف لتدابير “كورونا”
أبرز المواد
 بموافقة خادم الحرمين.. إطلاق اسم “مدينة الملك سلمان بن عبدالعزيز الطبية” على مجمع مستشفيات المدينة المنورة
أبرز المواد
 تأهيل وإزالة تعديات بمساحة تجاوزت 60 ألف م2 في القصيم
أبرز المواد
 أمير نجران يؤكد على أهمية الاستثمار في القطاع الزراعي ودعم برامج التشجير
أبرز المواد
أمانة تبوك تناقش إستراتيجية المنطقة العمرانية

أمانة تبوك تناقش إستراتيجية المنطقة العمرانية

أبرز المواد
وكيل إمارة جازان يرأس اجتماع تحديث وبناء مؤشرات الأداء للجهات الحكومية بالمنطقة

وكيل إمارة جازان يرأس اجتماع تحديث وبناء مؤشرات الأداء للجهات الحكومية بالمنطقة

أبرز المواد
المملكة تحتضن النسخة الثالثة من البطولة السعودية الدولية للجولف

المملكة تحتضن النسخة الثالثة من البطولة السعودية الدولية للجولف

أبرز المواد
السديس يدشن انطلاقة برامج مكتبة الحرم المكي الشريف

السديس يدشن انطلاقة برامج مكتبة الحرم المكي الشريف

أبرز المواد

أمانة تبوك تناقش إستراتيجية المنطقة العمرانية

أمانة تبوك تناقش إستراتيجية المنطقة العمرانية
http://almnatiq.net/?p=945730
المناطق- تبوك:

عقد أمين منطقة تبوك المهندس درويش بن علي آل محفوظ، اليوم، لقاءً بفريق الأمانة الإستشاري لمناقشة الخطة الإستراتيجية للمنطقة التي تعكس هويتها وميزاتها النسبية والتنافسية ودورها الوظيفي وذلك في إطار الإستراتيجية العمرانية الوطنية لرؤية المملكة 2030 م.
واستعرض اللقاء أهداف الخطة ومن أبرزها :- تحديد السياسات والمبادرات الداعمة واقتراح أساليب تعظيم الكفاية للقطاعات باستخدام التقنيات الرائدة وتطبيقاته وكذلك تحديد السياسات العمرانية والاقتصادية والاجتماعية المناطقية الحضرية والريفية وفق المزايا النسبية للمنطقة والمدينة لجذب الاستثمارات والمساهمة في تعزيز ازدهار ورفاه المجتمع كما تم استعراض تفاصيل البدء بأعمال الخطة والشروع بتطبيقها.

روابط ذات صلة

وكيل إمارة جازان يرأس اجتماع تحديث وبناء مؤشرات الأداء للجهات الحكومية بالمنطقة

وكيل إمارة جازان يرأس اجتماع تحديث وبناء مؤشرات الأداء للجهات الحكومية بالمنطقة
المملكة تحتضن النسخة الثالثة من البطولة السعودية الدولية للجولف

المملكة تحتضن النسخة الثالثة من البطولة السعودية الدولية للجولف
السديس يدشن انطلاقة برامج مكتبة الحرم المكي الشريف

السديس يدشن انطلاقة برامج مكتبة الحرم المكي الشريف

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*