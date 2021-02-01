أمانة تبوك تناقش إستراتيجية المنطقة العمرانية

المناطق- تبوك:

عقد أمين منطقة تبوك المهندس درويش بن علي آل محفوظ، اليوم، لقاءً بفريق الأمانة الإستشاري لمناقشة الخطة الإستراتيجية للمنطقة التي تعكس هويتها وميزاتها النسبية والتنافسية ودورها الوظيفي وذلك في إطار الإستراتيجية العمرانية الوطنية لرؤية المملكة 2030 م.

واستعرض اللقاء أهداف الخطة ومن أبرزها :- تحديد السياسات والمبادرات الداعمة واقتراح أساليب تعظيم الكفاية للقطاعات باستخدام التقنيات الرائدة وتطبيقاته وكذلك تحديد السياسات العمرانية والاقتصادية والاجتماعية المناطقية الحضرية والريفية وفق المزايا النسبية للمنطقة والمدينة لجذب الاستثمارات والمساهمة في تعزيز ازدهار ورفاه المجتمع كما تم استعراض تفاصيل البدء بأعمال الخطة والشروع بتطبيقها.