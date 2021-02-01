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شرطة مكة تطيح بمواطن و(5) مخالفين لنظام أمن الحدود سرقوا 180 ألف ريال

شرطة مكة تطيح بمواطن و(5) مخالفين لنظام أمن الحدود سرقوا 180 ألف ريال

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شرطة مكة تطيح بمواطن و(5) مخالفين لنظام أمن الحدود سرقوا 180 ألف ريال

شرطة مكة تطيح بمواطن و(5) مخالفين لنظام أمن الحدود سرقوا 180 ألف ريال
http://almnatiq.net/?p=945737
المناطق - واس

ألقت شرطة مكة المكرمة، اليوم، القبض على مواطن و(5) مخالفين لنظام أمن الحدود ارتكبوا جرائم سرقة وسلب.

وصرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة الرائد محمد الغامدي، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت – بفضل الله – عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على مواطن و (5) مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية أعمارهم بين العقدين الثالث والرابع، ارتكبوا عدداً من الجرائم تمثلت بسرقة محال تجارية وسلب أحد المقيمين، حيث بلغت قيمة المسروقات (180.000) ريال، وقد جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات الأولية النظامية كافة، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.

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