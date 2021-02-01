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أمين منطقة عسير يوجه بتفعيل تطبيق توكلنا عند دخول الأمانة وبلدياتها

أمين منطقة عسير يوجه بتفعيل تطبيق توكلنا عند دخول الأمانة وبلدياتها
http://almnatiq.net/?p=945746
المناطق - عسير

وجه أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي‬⁩ بأنه من يوم غدٍ الثلاثاء سيتم تطبيق قرار تفعيل تطبيق ⁧‫”توكلنا‬⁩” وأن يكون شرطاً احترازياً إلزامياً لدخول مقر الأمانة والبلديات التابعة لها.
وفي ضوء ذلك، قال أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي إن أمانة منطقة عسير نفذت توجيهات سمو أمير المنطقة بتفعيل تطبيق “توكلنا” من قبل المواطنين والمقيمين؛ لإبراز ما يثبت الحالة الصحية للمستفيد، مؤكدًا أن القرار جاء لمصلحة الجميع بأن يكون شرطاً احترازياً إلزاميّاً للدخول إلى أمانة المنطقة وبلدياتها.
وأكد الحميدي في هذا السياق أن تتفيذ القرار وتفعيله سيكون من يوم الغد الثلاثاء ١٤٤٢/٦/٢٠ وذلك من خلال استخدام تطبيق “توكلنا” ليكون إجراء “احترازيا” أثناء الدخول لمبنى الأمانة وجميع البلديات التابعة لها والمرتبطة، موضحًا أنه تم تشكيل لجنة خاصة بذلك من قبل عددٍ من الإدارات المختصة بالأمانة للتأكد من تفعيل القرار الذي يأتي ضمن جهود الأمانة على اتخاذ كل البروتوكولات الصحية لمواجهة كورونا، مشددًا على أن كل الإدارات المعنية العمل على رصد مخالفات عدم الالتزام بالتعليمات الصحية والتأكد من التزام الجميع بتطبيق الإجراءات والاشتراطات الاحترازية في كل المنشآت التجارية وأسواق النفع العام بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة بتفعيل تطبيق “توكلنا ” كشرط احترازي إلزامي للدخول إلى جميع الأسواق التجارية وأسواق النفع العام، والمجمعات التجارية.
الجدير بالذكر، فإن أمانة منطقة عسير خلال الأسبوع الماضي نفذت جولات رقابية للتأكد من الالتزام بالإجراءات الاحترازية من خلال إعداد خطة متكاملة للتأكد من تلك التدابير في المنشآت التجارية والمجمعات وقاعات الأفراح، إلى جانب تكثيف الجولات الرقابية الخاصة بذلك.

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