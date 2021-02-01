مدير تعليم الشرقية يتلقى خطاب شكر وتقدير من أمير المنطقة

المناطق - المنطقة الشرقية

تلقى مدير عام تعليم المنطقة الشرقية المكلف الدكتور سامي العتيبي، خطاب شكر وتقدير من قبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية “حفظه الله”، تزامناً مع اطلاع سموه الكريم مؤخراً على تقرير موجز عن جاهزية مدارس تعليم المنطقة للفصل الدراسي الثاني 1442هـ.

وأشار المتحدث الرسمي لتعليم المنطقة الشرقية سعيد الباحص، إلى حزمة من البرامج والمشاريع التي تضمنها التقرير والتي تعكس جاهزية مدارس تعليم المنطقة للفصل الدراسي الثاني 1442هـ وذلك بما يتوافق واستكمال الخطط والبرامج والمشروعات التي تأتي بإشراف مباشر من قبل وزارة التعليم، مشيراً إلى تطلع مدير التعليم الدكتور العتيبي، من قبل جميع منسوبي ومنسوبات الميدان التعليمي للاستمرار في حث الخطى وتبني معايير الجودة في جميع مفاصل الأعمال الموكلة إليهم وذلك ترجمتاً لتحقيق الرؤية الطموحة للمملكة 2030 في ظل الدعم السخي لقطاع التعليم من قبل حكومتنا الرشيدة “وفقها الله” لإيمانها التام بأن الاستثمار الأمثل إنما يكمن في تنمية عقول أبنائها.

وقال الباحص: “لم يتبق أمامنا إلا أن نبذل قصارى جهودنا لتحمل المسؤولية بتعاون وتظافر جهود الجميع والعمل بروح الفريق الواحد والذي لا يقتصر على إدارات التعليم بل يمتد لمد مزيد من جسور التعاون مع المجتمع لاسيما أولياء الأمور باعتبار التعليم مسؤولية الجميع، ولإحراز تقدمًا وتميزًا ينشده ولاة أمرنا “حفظهم الله” إذ أننا في حقبة تتطلب مواجهة التحديات بوضع الحلول الناجعة واستشراف المستقبل عبر بوصلة التغيير لتحقيق الأهداف المنشودة”.

ورفع مدير عام تعليم المنطقة الشرقية المكلف الدكتور سامي العتيبي، جزيل الشكر والعرفان لصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، ولسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز (حفظهم الله)، على دعمهما الكبير ومتابعتهما الدقيقة لبرامج ومشاريع تعليم المنطقة، والشكر موصول لمعالي وزير التعليم على مساهمته القيمة في الدفع برسالة وقيم التعليم وخططه الاستراتيجية، متقدماُ في الوقت نفسه إلى جميع منسوبي التعليم بجزيل الشكر والتقدير على جهودهم ومتابعتهم الحثيثة لخطط الوزارة مما كان له الأثر الواضح في نجاح أهداف التعليم عن بعـــد وتجويد العملية التعليمية التي تلقي بظلالها في نهاية المطاف على جودة أداء أبنائنا الطلاب والطالبات.