قطان : قمتان “سعودية أفريقية” و “عربية أفريقية” قريباً في المملكة

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صرح وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية، أحمد بن عبدالعزيز قطان، عن عقد قمتين «سعودية – أفريقية» وأخرى «عربية – أفريقية» قريبًا في المملكة .

وقال قطان، في تصريحات تليفزيونية لفضائية «العربية»، اليوم الإثنين، على هامش زيارته لجمهورية الكونغو الديمقراطية، إن الصندوق السعودي للتنمية على استعداد لإقامة المشاريع التنموية التي ترغب فيها الكونغو حسب الإمكانيات المتاحة لديه.

ووقع الوزير قطان، ووزيرة الخارجية والتعاون الدولي بجمهورية الكونغو الديمقراطية ماري تومبا نزيرا، بمقر وزارة خارجية الكونغو، اتفاقية عامة للتعاون بين المملكة العربية السعودية وجمهورية الكونغو الديمقراطية.

يأتي ذلك انطلاقًا مما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، من حرص على تطوير علاقاتها الخارجية مع حكومات دول وشعوب العالم ورغبة منها في توثيق أواصر الصداقة القائمة مع تلك الدول وتدعيمًا للروابط التاريخية والمصالح المشتركة.

وتتضمن بنود الاتفاقية تشجيع التعاون بين البلدين في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والتعليمية والفنية والثقافية والإعلامية والسياحية والشباب والرياضة، كما أنها تفتح الآفاق لإبرام اتفاقيات ثنائية متخصصة في المجالات التي تهم البلدين.