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أمين منطقة تبوك يتفقد سير العمل في محافظة البدع

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أمين منطقة تبوك يتفقد سير العمل في محافظة البدع

أمين منطقة تبوك يتفقد سير العمل في محافظة البدع
http://almnatiq.net/?p=945773
المناطق- تبوك- علي العميري

قام أمين منطقة تبوك المهندس درويش بن علي آل محفوظ اليوم بزيارته تفقدية لبلدية محافظة ⁧‫البدع‬⁩ ضمن الزيارات التفقدية التي يقوم بها أمين منطقة تبوك لبلديات محافظات ومراكز المنطقة.
وكان في استقباله رئيس بلدية البدع الاستاذ سعيد بن خليل السعيد وفي بداية الجولة عقد أمين منطقة تبوك اجتماعاً مع رئيس البلدية وتطرق الأجتماع إلى العديد من المحاور ذات العلاقة بالعمل البلدي حاثاً الجميع على بذل الجهود والحرص على خدمة المواطن.
من جهته عبر رئيس بلدية محافظة البدع عن خالص شكره وتقديره وامتنانه لسعادة أمين منطقة تبوك لما يوليه للبلدية ومنسوبيها من اهتمام بالغ ولحرصه ومتابعته الدائمة التي كان لها الأثر البالغ في تذليل الصعاب والاهتمام بالخدمات

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