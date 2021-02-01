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طالبت بعدم التردد في الإبلاغ وأعلنت وسائل تلقي البلاغات..

“نزاهة” تطالب الجميع بالإبلاغ عن أي ممارسات للفساد بجميع أنواعه

“نزاهة” تطالب الجميع بالإبلاغ عن أي ممارسات للفساد بجميع أنواعه
http://almnatiq.net/?p=945787
المناطق-يوسف المطيري

فتحت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد أبوابها أمام الجميع للإدلاء بما لديهم من بلاغات أو شهادات على وقائع فساد؛ مؤكدة على أن كافة البلاغات والشهادات سيتم التعامل معها بمنتهى الاهتمام والحرص والسرية وذلك لتوفير أكبر قدر من الحماية للمبلغين والشهود.

وأكدت الهيئة أن ماسبق ليس مجرد كلمات تشجيعية للحث على الإبلاغ عن جرائم الفساد أو الشهادة بشأنها، بل إن المشرع قد منح الهيئة صلاحية توفير وسائل الحماية المناسبة للمبلغ وقت الادلاء بالبلاغ وبعد ذلك.

ويمثل المواطن والمقيم ركيزة أساسية في الإبلاغ عن الفساد، بل إنه شريك استراتيجي لـ”هيئة الرقابة ومكافحة الفساد”؛ وذلك بالإبلاغ عن ما يشهده أو يسمع عنه حول أي ممارسات تشتمل على أي وجه من أوجه الفساد، ومنها كشف جرائم الرشوة واستخدام النفوذ، وسوء استخدام السُلطة، والثراء غير المشروع، ويساعد على ذلك منح مكافآت مادية لمن يؤدي جهدهم إلى اكتشاف حالات الفساد.
ومن هذا المنطلق وضعت الهيئة استناداً إلى الفقرة (12) من المادة الثالثة من تنظيمها آليات لتلقي بلاغات الجمهور عن التصرفات التي تنطوي على فساد، ووفّرت جميع القنوات الممكنة لاستقبالها، ومن أبرز تلك الوسائل:
الهاتف المجاني: 980
الواتس اب: 0539980980
البريد الإلكتروني: [email protected]
الفاكس: 0114420057
وحثت الهيئة المواطنين والمقيمين على حد سواء بالمبادرة في الإبلاغ عن ممارسات الفساد المتنوعة انطلاقاً من الواجب الديني الوطني؛ مشيرة إلى أن وجود أي قرائن أو أدلة يعد أمراً مهما؛ إلا أن عدم وجودها لا يعني الكف عن الإبلاغ؛ فبمجرد وصول المعلومة فإن الجهات المسؤولة معنية بالبحث والتحري والاستدلال حتى إثبات صحة البلاغ وإثبات أدلته وقرائنه واستكمال التحقيق فيه.

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