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أمير الجوف يرأس اجتماع غرفة العمليات المشتركة ويشدّد على متابعة تطبيق إجراءات الوقاية من كورونا ورصد المخالفات

أمير الجوف يرأس اجتماع غرفة العمليات المشتركة ويشدّد على متابعة تطبيق إجراءات الوقاية من كورونا ورصد المخالفات
http://almnatiq.net/?p=945793
المناطق - الجوف

شدّد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، على ضرورة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا في المنطقة .
جاء ذلك خلال الاجتماع المرئي الذي رأسه سموه من مكتبه اليوم، مع رئيس وأعضاء غرفة العمليات المشتركة، بحضور وكلاء الإمارة، الذي اطلع خلاله من مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة رئيس غرفة العمليات المشتركة فارس بن مخيلف الرويلي، على تقرير شامل عن الوضع الصحي في المنطقة ومحافظاتها والمراكز التابعة لها.
ووجّه سموه خلال الاجتماع بزيادة الحملات التوعوية التي تؤكد على أهمية الالتزام بالبروتوكولات الوقائية، وتكثيف الجولات الميدانية لكافة الجهات ذات الاختصاص، ومتابعة التعليمات الخاصة بذلك وتطبيقها، ورصد جميع مخالفات عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية ومنها: لبس الكمامة بالطريقة الصحيحة، وتطبيق التعليمات الصحية في المنشآت الحكومية ومنشآت القطاع الخاص وأماكن التجمعات البشرية، ورفع تقارير مستمرة عن جهود جميع الجهات في العمل بتلك الإجراءات، وإلزام الجميع باستخدام تطبيق توكلنا، ورفع مستوى الوعي وحماية المجتمع، والتقيّد بالتعليمات الصحية في المقرات الحكومية والخاصة، والأماكن العامة والمجمعات التجارية والأسواق والمطاعم والمقاهي كافة، للحد من دخول المصابين والمخالطين لهذه المرافق.
وأكد سمو الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز على تطبيق التعليمات المتعلقة بالمناسبات المختلفة ( الزواجات – العزاء )، وأثناء أداء الصلوات في المساجد، وتطبيق التباعد في المقابر أثناء دفن الموتى، والالتزام بالأعداد المحددة بحيث لا تتجاوز الـ 50 شخصاً.
ونوّه سمو أمير منطقة الجوف بما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – من اهتمام كبير ومتابعة مستمرة للتعامل مع الجائحة، للحفاظ على سلامة وصحة المواطنين والمقيمين، التي تتطلب من الجميع التعاون مع تلك الجهود للمحافظة على ما تحقق من نتائج إيجابية في المنطقة، كان لالتزام المواطنين دور كبير في تحقيقها – ولله الحمد -.

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