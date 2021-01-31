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رئيس جامعة حائل يطلب من الجميع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية لتجاوز هذه المرحلة
http://almnatiq.net/?p=945796
المناطق - حائل

حائل -الإعلام الجامعي

تواصل جامعة حائل اتباع تطبيق البروتوكولات الوقائية والإرشادية في الجامعة، تأكيداً لتوجيهات صاحب السموّ الملكي الأمير عبد العزيز بن سعد بن عبد العزيز، بحثّ كافة القطاعات الخدمية والأمنية بالمنطقة على الالتزام بتطبيق الإجراءات والاحترازية والتدابير الوقائية؛ للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأوضح معالي رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور خليل بن إبراهيم البراهيم، ضرورة استمرار تطبيق الإجراءات الاحترازية والالتزام بها داخل مرافق الجامعة، للمحافظة على صحة الجميع، مشيراً إلى أن ما أوضحته وزارة الصحة من رصد ارتفاع وانتشار لفيروس كورونا خلال الأيام الماضية، يتطلب من الجميع التعاون مع الجهود الصحية بالالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية لتجاوز هذه المرحلة باتباع البروتوكولات والإرشادات الصحية والتدابير الوقائية، مشيدًا بجهود حكومة خادم الحرمين الشريفين على ما توفره من خدمات في سبيل صحة الإنسان، حتى جسدت المثال الأعلى الذي يستحق أن يكون مثالاً يحتذى باتخاذ حزمة من الإجراءات و الاحترازية الاستباقية لمنع تفشي فيروس كورونا.

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