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“التجارة” تٌدشن خدمة الفرع الإلكتروني لتمكين المستثمرين من تسليم مستنداتهم إلكترونياً

“التجارة” تٌدشن خدمة الفرع الإلكتروني لتمكين المستثمرين من تسليم مستنداتهم إلكترونياً

أبرز المواد

“التجارة” تٌدشن خدمة الفرع الإلكتروني لتمكين المستثمرين من تسليم مستنداتهم إلكترونياً

“التجارة” تٌدشن خدمة الفرع الإلكتروني لتمكين المستثمرين من تسليم مستنداتهم إلكترونياً
http://almnatiq.net/?p=945802
المناطق - الرياض

تيسيراً لوصول خدماتها لكافة المستفيدين، أطلقت وزارة التجارة خدمة الفرع الإلكتروني والتي تٌمكن المستثمرين ورواد الأعمال من تسليم المستندات الرسمية المطلوبة لإنجاز تعاملاتهم إلى الوزارة إلكترونياً بدلاً من تسليمها يدوياً عن طريق المناولة.

وتوفر خدمة الفرع الإلكتروني مزايا رفع مستندات إصدار السجلات التجارية الرئيسية والفرعية للمستثمر المحلي والخليجي، ومتطلبات حجز الأسماء التجارية وطلبات تعديل سجلات الشركات، إضافة إلى المستندات المطلوبة لإصدار سجلات الشركات المساهمة، ومستندات نقل ملكية السجلات بين الأفراد.

ويمكن الاستفادة من الخدمة الجديدة على الرابط: e.mc.gov.sa عبر ثلاث خطوات ميسرة تبدأ باختيار مقر المنشأة، واختيار نوع الخدمة المطلوبة، ومن ثم رفع المستندات المطلوبة وبذلك يتم تنفيذ الخدمة للمستفيد وبشكل فوري.

وتأتي هذه الخدمات في إطار حرص واهتمام وزارة التجارة في توفير بيئة تجارية جاذبة ومحفزة وتحسين بيئة الأعمال وتمكين المنشآت وتيسير أعمال التجار والمستثمرين وتسهيل مزاولة الأنشطة التجارية في المملكة.

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